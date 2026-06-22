La Selección de México, luego de un inicio perfecto en el Grupo A del Mundial 2026, con clasificación asegurada en el primer lugar, cerrará su participación en esta ronda el próximo miércoles 24 de junio frente a República Checa. El choque se jugará en el Estadio Azteca, y servirá para que el experimentado entrenador Javier Aguirre le dé rodaje a varios futbolistas que no tuvieron mucho protagonismo en los partidos ante Sudáfrica y Corea del Sur.

‘El Tricolor’ es uno de los países anfitriones de la competición y, en cuestión de resultados, ha respondido a las expectativas, aunque su último triunfo por la mínima diferencia ante el seleccionado asiático no dejó satisfecho al estratega de 67 años. De hecho, el único gol fue producto de un grosero error del portero rival.

“Fue un partido para olvidar, pero un resultado para recordar. La segunda victoria se da en un encuentro muy trabado y quien cometiera el error iba a perder. No regalamos ningún centímetro, peleando cada balón como si fuera el último. Es verdad que tuvimos las opciones más claras”, dijo Aguirre en conferencia de prensa.

En frente estará un combinado nacional europeo que dejó escapar un importante triunfo ante Sudáfrica, y se jugará su última chance ante los aztecas, aguardando el triunfo propio, y un tropiezo de Corea del Sur ante los africanos para llegar al segundo lugar de la tabla de posiciones.

México suma seis puntos en la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Cabe precisar que, por el criterio del desempate olímpico, así México pierda y Corea del Sur golee, no dejará de ser el primero en la clasificación, algo que ha sido cuestionado por restarle emoción a una serie de partidos en varios grupos de la competición.

La única vez que se enfrentaron de manera oficial fue en el Mundial Chile 1962, cuando México se impuso 3-1 a la que aún era Checoslovaquia. Los goles aztecas fueron obra de Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández. El valor del triunfo fue enorme, ya que ese equipo checo terminó siendo el subcampeón del torneo tras perder la final con Brasil.

¿En qué canales ver México vs. República Checa en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido por Canal 5, Azteca 7, TUDN, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve) y la plataforma de streaming ViX. El encuentro forma parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio mexicano.

¿En qué canales ver México vs. República Checa en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el compromiso será transmitido por Univision, TUDN USA, Telemundo, FOX Deportes, FOX Sports, además de las plataformas ViX, Peacock y Fubo.

¿En qué canales ver México vs. República Checa en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el encuentro por América Televisión en señal abierta, además de DSports para televisión de paga y la plataforma DGO para streaming.

¿En qué canales ver México vs. República Checa en Argentina?

En Argentina, el partido estará disponible a través de DSports y mediante la plataforma DGO para los usuarios que prefieran verlo por internet.

¿En qué canales ver México vs. República Checa en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán ver el encuentro por Caracol Televisión, Canal RCN y DSports. También estará disponible mediante la plataforma DGO.

¿En qué canales ver México vs. República Checa en Chile?

En Chile, el compromiso podrá seguirse por Chilevisión en señal abierta, además de DSports y DGO.

¿En qué canales ver México vs. República Checa en Uruguay?

Los hinchas uruguayos tendrán la posibilidad de ver el partido por Canal 5, Canal 10, Canal 12, DSports y la plataforma DGO.

¿En qué canales ver México vs. República Checa en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión estará disponible por Telefuturo, SNT, DSports y DGO.

¿En qué canales ver México vs. República Checa en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el encuentro mediante DSports y la plataforma de streaming DGO.

¿En qué canales ver México vs. República Checa en Ecuador?

En Ecuador, el partido será transmitido por Teleamazonas, DSports, DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver México vs. República Checa en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro a través de La 1 de RTVE, Teledeporte y DAZN, dependiendo de la programación oficial del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan México vs. República Checa?

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. México (centro): 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 3:00 a.m. del jueves 25 de junio.

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