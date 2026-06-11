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Canal 5 Televisa EN VIVO, México vs. Sudáfrica: dónde ver gratis por TV Azteca 7, TUDN y DIRECTV
México vs. Sudáfrica se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO por la primera fecha del Mundial 2026, en un duelo que marcará el inicio de la participación del conjunto azteca en el certamen. ¿Por qué canal ver el partido? Canal 5 de Televisa será una de las principales señales encargadas de transmitir el compromiso, junto con TV Azteca 7, TUDN, ESPN y DIRECTV. Como es habitual, no recomendamos el uso de páginas piratas como Fútbol Libre TV. El encuentro se jugará este jueves 11 de junio desde las 2:00 de la tarde (hora de Perú, una hora menos en México) y podrá seguirse también en distintos países de Latinoamérica con horarios adaptados a cada región. La expectativa crece entre los aficionados, que esperan ver a México comenzar con el pie derecho su aventura mundialista.
México vs Sudafrica chocan en la fecha 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de México) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.