vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO por la primera fecha del , en un duelo que marcará el inicio de la participación del conjunto azteca en el certamen. ¿Por qué canal ver el partido? Canal 5 de Televisa será una de las principales señales encargadas de transmitir el compromiso, junto con TV Azteca 7, TUDN, ESPN y DIRECTV. Como es habitual, no recomendamos el uso de páginas piratas como Fútbol Libre TV. El encuentro se jugará este jueves 11 de junio desde las 2:00 de la tarde (hora de Perú, una hora menos en México) y podrá seguirse también en distintos países de Latinoamérica con horarios adaptados a cada región. La expectativa crece entre los aficionados, que esperan ver a México comenzar con el pie derecho su aventura mundialista.

México vs Sudafrica chocan en la fecha 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de México)
México vs Sudafrica chocan en la fecha 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de México)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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