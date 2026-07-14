La semifinal entre España y Francia se disputará este martes 14 de julio a partir de las 15:00 horas ET en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos) , consolidándose como una auténtica final adelantada en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. ¿Quieres ver el partido España vs. Francia en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para todo el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga.

La Roja de Luis de la Fuente prioriza el control colectivo y la posesión. Viene de un desgastante triunfo por 2-1 ante Bélgica, sellado con otro agónico gol del revulsivo Mikel Merino, quien ya se convirtió en el amuleto del equipo tras hacer lo propio ante Portugal en octavos. Bajo las órdenes de Didier Deschamps, Les Bleus ha sido una aplanadora táctica y física que llegó a esta instancia tras derrotar con autoridad 2-0 a Marruecos en cuartos de final. El tridente ofensivo compuesto por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise registra una efectividad histórica en ataque.

Franceses y españoles se enfrentan en la gran semifinal de la Copa Mundial 2026. Conozca los horarios oficiales y las mejores opciones de TV abierta y canales online para ver el partido Francia vs. España en vivo y gratis. | Crédito: fifa.com / Depor

TL;DR del España vs. Francia por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 1:00 p.m. del Centro de México

🏟️ Estadio: AT&T Stadium de Houston, Texas

🌎 Semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, España vs. Francia por el Mundial 2026?

El partido España vs. Francia por las semifinales del Mundial 2026 se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el estreno mundialista de la Albiceleste desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, España vs. Francia por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido España vs. Francia por las semifinales de la Copa del Mundo FIFA 2026 con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, España vs. Francia en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el partido España vs. Francia por las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

El vibrante choque entre Francia y España por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Siga la cobertura por canales tradicionales de fútbol TV mediante ESPN en vivo y a través del servicio de Disney Plus Premium online. | Crédito: fifa.com / Depor

Horarios, TV y dónde ver en vivo España vs. Francia por las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026

Partido : España vs. Francia

: España vs. Francia Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Semifinales)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Semifinales) Fecha : Martes, 14 de julio de 2026

: Martes, 14 de julio de 2026 Horario : 13:00 horas del Centro de México (CDMX)

: 13:00 horas del Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (señal abierta) y TUDN

: Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming : ViX y TUDN

: ViX y TUDN Estadio : AT&T Stadium

: AT&T Stadium Ciudad: Arlington, Texas, Estados Unidos

Posibles alineaciones de España vs. Francia

España : Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.