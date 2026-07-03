Hay partidos que se juegan por un lugar en la siguiente ronda y otros que también ponen a prueba la capacidad de un favorito para gestionar la presión de las eliminatorias. Argentina llega a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 después de completar una fase de grupos perfecta, pero ahora se encuentra con una selección de Cabo Verde que ha capturado la atención del torneo gracias a su disciplina táctica y a las actuaciones sobresalientes de su arquero Vozinha. El encuentro se disputará este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 19:00 horas de Buenos Aires (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT en Estados Unidos).

¿Quieres ver el partido de la selección argentina desde tu teléfono celular, computadora, tablet o Smart TV? La transmisión oficial para los aficionados argentinos estará a cargo de TV Pública (Canal 7) en señal abierta y a través de los principales cableoperadores del país. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán acceder mediante plataformas como Flow, DGO, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium.

La Albiceleste llega a esta instancia impulsada por el extraordinario momento de Lionel Messi, quien comparte el liderato de la tabla de goleadores del Mundial y continúa ampliando su legado en la máxima competición del fútbol internacional. Junto a él, futbolistas como Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Emiliano Martínez forman la columna vertebral de un equipo que aspira a defender con éxito la corona conquistada en Catar.

Del otro lado estará una Cabo Verde que ya ha roto varias barreras históricas. El conjunto africano se convirtió en el país más pequeño en alcanzar una ronda eliminatoria mundialista y ahora intentará prolongar una aventura que ya figura entre las grandes historias de la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión en vivo, online y gratis del partido entre Argentina y Cabo Verde a través de los principales operadores de televisión del país.

Canales de TV Pública en Argentina

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. Además, el partido podrá seguirse mediante las siguientes plataformas:

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.

Dispositivos compatibles

Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows y Mac

Smart TV

Chromecast

Apple TV

Roku

Fire TV Stick

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Cabo Verde?

Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Paso a paso para ver TV Pública desde Estados Unidos

Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina. Descarga la aplicación en tu computadora, Smart TV, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina. Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar. Accede a la transmisión del partido entre Argentina y Cabo Verde.

¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?

Los principales canales argentinos disponibles utilizando una VPN con servidor en Argentina son:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

TV Pública (Canal 7)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Lionel Messi busca seguir ampliando su legado mundialista

Más allá de la clasificación a los octavos de final, el encuentro representa una nueva oportunidad para que Lionel Messi continúe ampliando sus registros históricos en las Copas del Mundo. El capitán argentino atraviesa uno de los momentos más productivos de su carrera en el torneo y se ha convertido en una de las grandes figuras de la edición 2026.

Sin embargo, Cabo Verde ya demostró durante la fase de grupos que sabe competir frente a selecciones de primer nivel. Los empates frente a España y Uruguay, sumados a las actuaciones de Vozinha bajo los tres palos, explican por qué el conjunto africano llega con la ilusión de seguir haciendo historia.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Cabo Verde Fecha Viernes 3 de julio de 2026 Hora Argentina 19:00 Hora Estados Unidos 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT / 4:00 p.m. MT / 3:00 p.m. PT Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami Gardens, Florida Competición Dieciseisavos de final Canales de TV TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina Streaming Online DGO, Flow, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)

La lectura de Noé Yactayo

“Argentina ha recorrido la primera fase con la autoridad que se espera de un campeón del mundo, pero las eliminatorias suelen plantear preguntas diferentes a las de la fase de grupos. Cabo Verde llega sin la presión que acompaña a las grandes selecciones y respaldada por una organización defensiva que le permitió competir de igual a igual frente a rivales de mayor jerarquía. Para la Albiceleste, el desafío pasa por transformar el dominio territorial y la calidad individual en ventajas concretas; para los africanos, por prolongar una historia que ya figura entre las grandes sorpresas del Mundial 2026.”