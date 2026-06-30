El duelo de eliminación directa entre la , está programado para el martes 30 de junio de 2026 en el Estadio Banorte, con inicio oficial a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México (CDMX). ¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, celular, computadora o tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta, además de los principales sistemas de televisión de paga. También podrás seguir todas las incidencias vía streaming a través del portal web y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes.

Conoce la hora de inicio, canales de TV y dónde ver México vs. Ecuador EN VIVO HOY 30 de junio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce la hora de inicio, canales de TV y dónde ver México vs. Ecuador EN VIVO HOY 30 de junio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del encuentro entre México vs. Ecuador correspondiente a los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal en tu operador de cable o satélite.

Canales de Azteca 7 en México

OperadorCanal
Dish107 SD y 607 HD
SKY107 SD y 1107 HD
Megacable107 SD y 1207 HD
Izzi107 SD y 807 HD
TELEAMAZONAS, Telemundo Deportes, DIRECTV, Canal 5, DGO, ESPN y Disney Plus EN VIVO - ver partido Ecuador vs. México por TV y Online | VIDEO
Ecuador y México se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DSports, DIRECTV Go, Disney Plus, ESPN, Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Ecuador por la Copa Mundial 2026?

Para ver el partido entre México vs. Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca en dispositivos Android o iPhone para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar.

Compatible con:

  • PC
  • Teléfonos móviles
  • Smart TV
  • Tablets

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Ecuador por la Copa Mundial 2026

  • Fecha: Martes 30 de junio de 2026
  • Partido: México vs. Ecuador
  • Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16vos de final
  • TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
  • Streaming: TV Azteca Deportes
  • Horario: 20 horas del Centro de México (10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT)
  • Estadio: Estadio Banorte
  • Ciudad: Ciudad de México, México
CANAL 5, TV AZTECA 7, TUDN, CANAL 9, Telemundo, ESPN, DIRECTV y Nu9ve EN VIVO — ver partido México vs. Ecuador por TV y Online | Mundial | VIDEO
México y Ecuador se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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