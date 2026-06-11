La cuenta regresiva llegó a su fin. este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, escenario del primer capítulo de un torneo que reunirá a 48 selecciones y que se disputará por primera vez en tres países. El pitazo inicial está previsto para las 13:00 horas del Centro de México (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT) y dará comienzo a la acción del Grupo A, donde también competirán Corea del Sur y República Checa.

¿Quieres ver el debut del Tri en tu Smart TV, teléfono celular, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible a través de Canal 9 de Nu9ve en señal abierta, además de diversos cableoperadores del país. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para seguir EN VIVO el estreno mundialista de México.

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO GRATIS, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador y disfruta del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026.

  • Canal 9 por señal abierta en todo México
  • Canal 9 de Totalplay
  • Canal 109 de Izzi
  • Canal 189 de Star TV
  • Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, México vs. Sudáfrica por Mundial 2026?

Si no estarás frente a un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.

Dispositivos compatibles

  • Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Android
  • iPhone
  • Tablets
  • Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales de televisión abierta de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura nacional en México.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio por la fecha 1 del grupo A de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio por la fecha 1 del grupo A de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

  • Partido: México vs. Sudáfrica
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A)
  • Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
  • Horario: 13:00 horas del Tiempo del Centro de México
  • Estadio: Estadio Azteca
  • Ciudad: Ciudad de México (México)
  • TV: Canal 9 de Nu9ve
  • Streaming: Plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision
TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS — ver partido México vs. Sudáfrica por TV abierta y Fútbol Online | VIDEO
México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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