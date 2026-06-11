La cuenta regresiva llegó a su fin. México abrirá la Copa Mundial FIFA 2026 frente a Sudáfrica este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, escenario del primer capítulo de un torneo que reunirá a 48 selecciones y que se disputará por primera vez en tres países. El pitazo inicial está previsto para las 13:00 horas del Centro de México (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT) y dará comienzo a la acción del Grupo A, donde también competirán Corea del Sur y República Checa.
¿Quieres ver el debut del Tri en tu Smart TV, teléfono celular, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible a través de Canal 9 de Nu9ve en señal abierta, además de diversos cableoperadores del país. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para seguir EN VIVO el estreno mundialista de México.
¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO GRATIS, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?
La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador y disfruta del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026.
- Canal 9 por señal abierta en todo México
- Canal 9 de Totalplay
- Canal 109 de Izzi
- Canal 189 de Star TV
- Canales 150 SD y 1150 HD de Sky
¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, México vs. Sudáfrica por Mundial 2026?
Si no estarás frente a un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.
Dispositivos compatibles
- Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Chromecast
- Android
- iPhone
- Tablets
- Computadoras y navegadores web
Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales de televisión abierta de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura nacional en México.
Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
- Partido: México vs. Sudáfrica
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A)
- Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
- Horario: 13:00 horas del Tiempo del Centro de México
- Estadio: Estadio Azteca
- Ciudad: Ciudad de México (México)
- TV: Canal 9 de Nu9ve
- Streaming: Plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision