El Mundial entra en territorio desconocido para los errores. Después de completar una fase de grupos impecable, México vuelve a presentarse en el Estadio Azteca con la misión de mantener vivo el sueño de avanzar en casa. El rival será Ecuador, una selección que encontró su mejor versión cuando más lo necesitaba y que aterriza en Ciudad de México impulsada por su victoria sobre Alemania. El partido se disputará este martes 30 de junio desde las 19:00 horas del Centro de México (20:00 de Quito; 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) y pondrá en juego un boleto a los octavos de final del Mundial 2026.
A diferencia de la fase de grupos, donde aún existía margen para corregir errores, esta vez el vencedor seguirá en carrera y el derrotado hará las maletas. Por eso, la atención de millones de aficionados estará puesta en el Azteca, donde el Tri intentará extender una histórica racha mundialista frente a una de las selecciones más peligrosas de Sudamérica.
¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tableta? La transmisión para el público mexicano estará disponible mediante Canal 9 de Nu9ve en señal abierta, además de distintas opciones en televisión de paga y plataformas digitales. Aquí te contamos cómo seguir EN VIVO el México vs. Ecuador desde cualquier dispositivo.
¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO GRATIS, México vs. Ecuador por el Mundial 2026?
La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador para seguir este partido correspondiente a los dieciseisavos de final.
Canales de Nu9ve en México
- Canal 9 por señal abierta en todo México
- Canal 9 de Totalplay
- Canal 109 de Izzi
- Canal 189 de Star TV
- Canales 150 SD y 1150 HD de Sky
¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, México vs. Ecuador por el Mundial 2026?
Si no estarás frente a un televisor, también existen alternativas para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal opción es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles contenidos en vivo y programación deportiva del grupo.
Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones y servicios asociados al ecosistema digital de TelevisaUnivision.
Dispositivos compatibles
- Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Chromecast
- Android
- iPhone
- Tablets
- Computadoras y navegadores web
Antes del inicio del encuentro, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la ubicación y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales nacionales de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura en gran parte del territorio mexicano.
Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Ecuador por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|México vs. Ecuador
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final)
|Fecha
|Martes 30 de junio de 2026
|Horario
|19:00 horas del Tiempo del Centro de México
|Estadio
|Estadio Azteca
|Ciudad
|Ciudad de México (México)
|TV
|Canal 9 de Nu9ve
|Streaming
|ViX y plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision
El Estadio Azteca será nuevamente el escenario de una noche decisiva para la selección mexicana. Con tres victorias en la fase de grupos y la ilusión de seguir avanzando frente a su afición, el conjunto dirigido por Javier Aguirre afronta un desafío exigente ante una Ecuador que llega fortalecida por sus últimos resultados. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante Canal 9 de Nu9ve, tanto por televisión abierta como a través de plataformas digitales compatibles.