Con la clasificación a la siguiente ronda en el horizonte, Argentina se mide este sábado 27 de junio, a partir de las 23:00 horas de Buenos Aires (10 p.m. ET / 7 p.m. PT), ante Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial FIFA 2026. Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien intentará conducir a la Albiceleste hacia un nuevo triunfo antes del inicio de la fase de eliminación directa.
El combinado dirigido por Lionel Scaloni llega con la posibilidad de cerrar la primera fase en lo más alto de la clasificación, mientras que Jordania intentará dar la sorpresa ante uno de los grandes favoritos para conquistar el título. El partido se disputará en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas, uno de los escenarios más modernos del torneo.
En Argentina, el encuentro podrá verse EN VIVO por Televisión Pública, Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports.
En Estados Unidos, la cobertura estará disponible mediante FOX Network y Telemundo.
España contará con la transmisión de DAZN y Movistar+, mientras que en México los aficionados podrán seguir el partido a través de ViX.
Además, en gran parte de Latinoamérica habrá cobertura mediante DIRECTV Sports, ESPN, Paramount Plus, TiGo Sports y diversas señales nacionales autorizadas.
¿A qué hora juega y en qué canal transmite Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|Argentina
|23:00
|Televisión Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports
|DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+, mitelefe
|Estados Unidos (ET)
|10:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Estados Unidos (PT)
|7:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|México
|8:00 p.m.
|—
|ViX México
|España
|4:00 a.m. del domingo 28 de junio
|Movistar+, DAZN
|DAZN Spain, DAZN Mundial
|Colombia
|9:00 p.m.
|Win Sports, DIRECTV Sports Colombia
|Win Play, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Chile
|10:00 p.m.
|DIRECTV Sports Chile
|DGO, Paramount+
|Perú
|9:00 p.m.
|DIRECTV Sports Perú
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|9:00 p.m.
|Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Uruguay
|11:00 p.m.
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Disney+ Premium, Paramount+
|Venezuela
|10:00 p.m.
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO, Disney+ Premium, Inter
|Paraguay
|10:00 p.m.
|GEN, Trece
|Disney+ Premium Argentina
|Bolivia
|10:00 p.m.
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Costa Rica
|8:00 p.m.
|FOX+
|—
|Guatemala
|8:00 p.m.
|TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala
|—
|Honduras
|8:00 p.m.
|Tigo Sports Honduras
|—
|El Salvador
|8:00 p.m.
|Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador
|TCS GO, FOX El Salvador
|Nicaragua
|8:00 p.m.
|Tigo Sports Nicaragua
|—
|Panamá
|9:00 p.m.
|Tigo Sports Panamá
|—
|República Dominicana
|10:00 p.m.
|Pio Deportes
|—
Canales de FOX, Telemundo y Telemundo Deportes para ver Argentina vs. Jordania EN VIVO en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos contarán con distintas opciones para seguir el encuentro entre Argentina y Jordania. La señal en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que Telemundo ofrecerá la transmisión en español. Además, el partido podrá verse vía streaming mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo.
|Ciudad
|TV
|Streaming
|Nueva York
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami
|FOX, Telemundo 51
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando
|FOX, Telemundo 31
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa
|FOX, Telemundo 49
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta
|FOX, Telemundo 47.2
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago
|FOX, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles
|FOX, Telemundo 52
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Argentina llega a esta tercera jornada del Grupo J con la intención de confirmar su favoritismo en el Mundial FIFA 2026. Con Lionel Messi como principal referente ofensivo, la Albiceleste buscará cerrar la fase de grupos con una nueva victoria frente a una Jordania que intentará despedirse del torneo con una actuación histórica.
¿A qué hora juegan Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?
El partido entre Argentina y Jordania por la tercera jornada del Grupo J del Mundial FIFA 2026 se disputará este sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. A continuación, consulta los horarios oficiales para Argentina, Estados Unidos, México, España y el resto de Latinoamérica.
|País
|Hora
|Argentina
|23:00
|Estados Unidos (ET)
|10:00 p.m.
|Estados Unidos (CT)
|9:00 p.m.
|Estados Unidos (MT)
|8:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|7:00 p.m.
|México
|8:00 p.m.
|España
|4:00 a.m. del domingo 28 de junio
|Colombia
|9:00 p.m.
|Perú
|9:00 p.m.
|Ecuador
|9:00 p.m.
|Chile
|10:00 p.m.
|Venezuela
|10:00 p.m.
|Paraguay
|10:00 p.m.
|Bolivia
|10:00 p.m.
|Uruguay
|11:00 p.m.
|Costa Rica
|8:00 p.m.
|Guatemala
|8:00 p.m.
|Honduras
|8:00 p.m.
|El Salvador
|8:00 p.m.
|Nicaragua
|8:00 p.m.
|Panamá
|9:00 p.m.
|República Dominicana
|10:00 p.m.
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Argentina?
Los aficionados argentinos podrán seguir el partido Argentina vs. Jordania EN VIVO por Televisión Pública, Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports. Además, la cobertura online estará disponible mediante DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, Paramount+ y mitelefe.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Argentina
- Televisión Pública
- Telefe
- TyC Sports
- DIRECTV Sports Argentina
- DGO (streaming)
- TyC Sports Play (streaming)
- Disney+ Premium Argentina (streaming)
- Paramount+ (streaming)
- mitelefe (streaming)
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Estados Unidos?
Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido Argentina vs. Jordania EN VIVO este sábado 27 de junio por FOX Network en inglés y Telemundo en español. Asimismo, el encuentro estará disponible mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Estados Unidos
- FOX Network
- Telemundo
- FOX One (streaming)
- fuboTV (streaming)
- Telemundo Deportes En Vivo (streaming)
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en España?
Los aficionados en España podrán seguir el encuentro por Movistar+ y DAZN. La cobertura online estará disponible mediante DAZN Spain y DAZN Mundial.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en España
- Movistar+
- DAZN
- DAZN Spain (streaming)
- DAZN Mundial (streaming)
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en México?
Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido exclusivamente mediante la plataforma ViX México.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en México
- ViX México (streaming)
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?
Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro entre Argentina y Jordania EN VIVO mediante Win Sports y DIRECTV Sports Colombia. Además, la cobertura online estará disponible a través de Win Play, DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Colombia
- Win Sports
- DIRECTV Sports Colombia
- Win Play (streaming)
- DGO (streaming)
- Disney+ Premium Sur (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Chile?
Los aficionados chilenos podrán seguir el partido mediante DIRECTV Sports Chile. Asimismo, la transmisión digital estará disponible por DGO y Paramount+.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Chile
- DIRECTV Sports Chile
- DGO (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Perú?
En Perú, la transmisión del partido estará disponible mediante DIRECTV Sports Perú. Los aficionados también podrán acceder a la cobertura online mediante DGO y Paramount+.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Perú
- DIRECTV Sports Perú
- DGO (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Ecuador?
Los seguidores del Mundial FIFA 2026 en Ecuador podrán disfrutar del encuentro por Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador. Asimismo, la cobertura online estará disponible mediante DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Ecuador
- Teleamazonas
- DIRECTV Sports Ecuador
- DGO (streaming)
- Disney+ Premium Sur (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Venezuela?
La transmisión para Venezuela estará a cargo de DIRECTV Sports Venezuela. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante DGO, Disney+ Premium Sur e Inter.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Venezuela
- DIRECTV Sports Venezuela
- DGO (streaming)
- Disney+ Premium Sur (streaming)
- Inter
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Paraguay?
Los aficionados paraguayos podrán seguir el compromiso mediante las señales de GEN y Trece. También estará disponible la cobertura digital a través de Disney+ Premium Argentina.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Paraguay
- GEN
- Trece
- Disney+ Premium Argentina (streaming)
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Bolivia?
Los aficionados bolivianos tendrán múltiples opciones para seguir el encuentro gracias a las transmisiones de Red Uno, Unitel y Tigo Sports Bolivia. Además, Entel TV ofrecerá cobertura complementaria.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Bolivia
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports Bolivia
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el encuentro podrá verse mediante DIRECTV Sports Uruguay. Asimismo, los aficionados tendrán acceso a DGO, AUF TV, Disney+ Premium Argentina y Paramount+.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Uruguay
- DIRECTV Sports Uruguay
- DGO (streaming)
- AUF TV (streaming)
- Disney+ Premium Argentina (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Costa Rica?
Los aficionados costarricenses podrán seguir el encuentro mediante FOX+, una de las señales con derechos de transmisión para este partido.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Costa Rica
- FOX+
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, la transmisión estará disponible por TeleOnce Guatemala, Chapin TV y Tigo Sports Guatemala.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Guatemala
- TeleOnce Guatemala
- Chapin TV
- Tigo Sports Guatemala
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Honduras?
Los aficionados hondureños podrán seguir el compromiso mediante Tigo Sports Honduras.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Honduras
- Tigo Sports Honduras
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en El Salvador?
La transmisión oficial para El Salvador estará disponible por Canal 4 El Salvador y Tigo Sports El Salvador. Además, los aficionados podrán acceder a la cobertura online mediante TCS GO y FOX El Salvador.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en El Salvador
- Canal 4 El Salvador
- Tigo Sports El Salvador
- TCS GO (streaming)
- FOX El Salvador
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Nicaragua?
Los aficionados nicaragüenses podrán seguir el encuentro mediante Tigo Sports Nicaragua.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Nicaragua
- Tigo Sports Nicaragua
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el compromiso estará disponible mediante Tigo Sports Panamá.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en Panamá
- Tigo Sports Panamá
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en República Dominicana?
Los aficionados dominicanos podrán seguir el encuentro mediante Pio Deportes, una de las señales autorizadas para transmitir el Mundial FIFA 2026.
Canales para ver Argentina vs. Jordania en República Dominicana
- Pio Deportes