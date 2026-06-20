Con Moisés Caicedo como líder del mediocampo, la velocidad de Kendry Páez, el desequilibrio de John Yeboah y la experiencia goleadora de Enner Valencia, la selección de Ecuador afronta un partido decisivo en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se mida ante Curazao por la segunda jornada del Grupo E. El encuentro se disputará este sábado 20 de junio, a partir de las 19:00 horas de Quito, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos).

La Tri llega con la obligación de sumar después de caer por la mínima diferencia ante Costa de Marfil en su estreno mundialista, resultado que la dejó en una situación comprometida dentro de uno de los grupos más competitivos del torneo. Curazao, por su parte, también necesita recuperarse tras sufrir una dura derrota frente a Alemania en la primera fecha.

¿Quieres ver GRATIS el partido en Ecuador desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público ecuatoriano estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta, además de DIRECTV Sports Ecuador en televisión por suscripción y diversas opciones digitales. Aquí te contamos cómo acceder de forma segura y legal a la cobertura del encuentro sin recurrir a sitios piratas.

¿Dónde ver TELEAMAZONAS EN VIVO, Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026?

En el Canal 5 de la televisión abierta podrás captar la señal gratuita de Teleamazonas en prácticamente todo el territorio ecuatoriano. Asimismo, el canal se encuentra disponible en distintos cableoperadores nacionales para quienes prefieran seguir el partido mediante televisión por suscripción.

Estos son algunos de los números de canal donde podrás encontrar la señal de Teleamazonas para ver el Ecuador vs. Curazao EN VIVO por el Mundial 2026:

Canal 180 de DIRECTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

Señal satelital de Claro TV

Además de Teleamazonas, el compromiso también estará disponible mediante DIRECTV Sports Ecuador, uno de los canales oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026 para el territorio ecuatoriano.

¿Cómo ver GRATIS Ecuador vs. Curazao por TELEAMAZONAS EN VIVO por Internet?

Los aficionados ecuatorianos también podrán seguir el partido entre Ecuador y Curazao mediante la señal online de Teleamazonas a través de su sitio web oficial. Esta alternativa permite acceder a la transmisión desde diferentes dispositivos con conexión a internet.

Opciones para ver Ecuador vs. Curazao EN VIVO online:

Sitio web oficial de Teleamazonas

Aplicación móvil de Teleamazonas (según disponibilidad)

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

DIRECTV GO compatible con Smart TV, celulares, tablets y computadoras

La cobertura digital ofrecerá imágenes en directo, comentarios, análisis previos y seguimiento completo de uno de los partidos más importantes para la selección ecuatoriana en la fase de grupos.

Ecuador vs. Curazao: fecha, horario, lugar y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Curazao

Ecuador vs. Curazao Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Hora: 19:00 de Quito

19:00 de Quito Hora en Estados Unidos: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT TV abierta en Ecuador: Teleamazonas

Teleamazonas TV por cable: DIRECTV Sports Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador Streaming: Sitio web de Teleamazonas, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Sitio web de Teleamazonas, DGO, Disney+ Premium y Paramount+ Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium

GEHA Field at Arrowhead Stadium Ciudad: Kansas City, Misuri (Estados Unidos)

Kansas City, Misuri (Estados Unidos) Capacidad: 76,416 espectadores aproximadamente

Ecuador sabe que no tiene margen de error. Una victoria permitiría a la Tri recuperar terreno en el Grupo E y llegar con opciones de clasificación a la última jornada frente a Alemania. Con figuras de talla internacional como Moisés Caicedo, Enner Valencia y Kendry Páez, el combinado ecuatoriano intentará regalarle una alegría a millones de aficionados que seguirán el encuentro a través de Teleamazonas EN VIVO y las distintas plataformas oficiales de transmisión.

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)