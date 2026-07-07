La afronta un nuevo reto en el Mundial 2026 cuando se mida ante Egipto por un lugar en los cuartos de final. Con Lionel Messi liderando a la Albiceleste, el encuentro se perfila como uno de los más atractivos de los octavos de final y será seguido por millones de aficionados alrededor del mundo.

Si te encuentras en un país donde opera TiGo Sports y quieres saber cómo ver el partido EN VIVO, en esta nota encontrarás toda la información sobre la transmisión por televisión y streaming, los países donde está disponible el servicio y los horarios oficiales del compromiso.

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO por TV o por internet?

TiGo Sports es una de las principales plataformas deportivas de Centroamérica y Sudamérica, con derechos de transmisión de diversas competiciones internacionales. Dependiendo del país, los usuarios pueden acceder a la señal por televisión o mediante streaming.

Estas son las principales formas de ver TiGo Sports EN VIVO:

  • Canales TiGo Sports: Disponible para clientes de Tigo con servicio de televisión en los países donde opera la plataforma.
  • TiGo Sports App: Aplicación oficial para Android y iOS que permite seguir la programación en vivo desde dispositivos móviles.
  • Sitio web de TiGo Sports: Los usuarios pueden acceder desde un navegador iniciando sesión con una cuenta de cliente de Tigo.
  • Smart TV y dispositivos compatibles: La plataforma puede utilizarse desde televisores inteligentes y dispositivos de streaming compatibles, según la disponibilidad en cada país.

¿En qué países está disponible TiGo Sports?

Actualmente, TiGo Sports opera en varios mercados de Latinoamérica, entre ellos:

  • Bolivia
  • Paraguay
  • Guatemala
  • El Salvador
  • Honduras
  • Costa Rica

La disponibilidad de los eventos deportivos puede variar según los derechos de transmisión vigentes en cada territorio.

TV PUBLICA, TELEFE, TYC SPORTS, ESPN, DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Egipto por TV y Online | Mundial de Fútbol | VIDEO
Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, RTVE PLAY, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports y FS1. (VIDEO DE DSPORTS ARGENTINA EN X DE @DSportsAR)

¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto? Horarios por país

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el Estadio Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.

PaísHora
México10:00
Guatemala10:00
Honduras10:00
El Salvador10:00
Nicaragua10:00
Costa Rica10:00
Panamá11:00
Colombia11:00
Perú11:00
Ecuador11:00
Estados Unidos (ET)12:00
Chile12:00
Venezuela12:00
Bolivia12:00
Argentina13:00
Uruguay13:00
Paraguay13:00
Brasil (Brasilia)13:00
España (peninsular)18:00

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC