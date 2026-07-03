Canal RCN transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Colombia vs. Ghana, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso de la Selección Colombia también será televisado por GOL Caracol TV, DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium) para distintos países de Sudamérica. Este cruce comenzará a las 8:30 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Colombia vs. Ghana se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO para seguir Colombia vs. Ghana?

La Selección Colombia afrontará un nuevo desafío en los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Ghana y los aficionados podrán seguir el encuentro de manera gratuita a través de Canal RCN, una de las señales oficiales para la transmisión del partido en territorio colombiano.

¿Cómo ver Colombia vs. Ghana por Canal RCN en señal abierta?

La forma más sencilla de seguir el encuentro es mediante Canal RCN en señal abierta. Los aficionados podrán sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a la televisión digital terrestre o a la señal de aire disponible en su ciudad.

¿Cómo ver Canal RCN por cable para seguir Colombia vs. Ghana?

Canal RCN también forma parte de la programación de los principales operadores de televisión por cable y satélite de Colombia, permitiendo disfrutar del partido con una excelente calidad de imagen.

¿Cómo ver Canal RCN por internet?

Los usuarios que prefieran seguir el partido online podrán acceder a la transmisión en vivo mediante las plataformas digitales oficiales de Canal RCN, desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Cómo ver Canal RCN desde el celular para seguir Colombia vs. Ghana?

Los usuarios de Android y iPhone podrán acceder a la señal de Canal RCN mediante sus aplicaciones o plataformas digitales oficiales para seguir el compromiso desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Canal RCN en Smart TV para seguir a Colombia?

Los televisores inteligentes compatibles permiten acceder a las aplicaciones oficiales o utilizar el navegador web para ingresar a la transmisión online y disfrutar del partido en pantalla grande.

¿Cómo ver Canal RCN desde una PC o laptop?

Quienes deseen seguir el encuentro desde una computadora podrán ingresar al sitio web oficial de Canal RCN, donde tendrán acceso a la señal en vivo y a la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá Canal RCN?

Además del duelo entre Colombia y Ghana, Canal RCN ofrecerá la transmisión de los principales encuentros de la Selección Colombia durante su participación en el Mundial 2026, incluyendo las fases de eliminación directa.

¿Por qué ver Colombia vs. Ghana por Canal RCN?

Canal RCN es una de las principales opciones para seguir a la Selección Colombia gracias a su cobertura especial del Mundial 2026, con relatos, comentarios, análisis y contenido exclusivo antes, durante y después de cada partido.