Canal RCN transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Colombia vs. Portugal, válido por la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El compromiso de la selección colombiana también será televisado en Colombia por GOL Caracol TV y Caracol Televisión, mientras que en el resto de Sudamérica podrá verse a través de DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus). Este atractivo encuentro comenzará a las 6:30 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay iniciará a las 8:30 p.m.. El duelo se disputará en el Estadio Miami.

Canal RCN transmitirá el partido entre Colombia vs. Portugal. (Video: fcf)

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO para seguir Colombia vs. Portugal?

La selección colombiana afrontará un partido decisivo frente a Portugal en la tercera fecha del Mundial 2026 y los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO a través de Canal RCN. La señal abierta del canal ofrecerá la transmisión para todo el país, además de una cobertura especial antes, durante y después del compromiso.

¿Cómo ver Colombia vs. Portugal por Canal RCN en señal abierta?

La forma más sencilla de seguir el partido es mediante Canal RCN en señal abierta. Los aficionados podrán sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a la televisión digital terrestre o a la señal de aire disponible en su ciudad para disfrutar del encuentro sin costo adicional.

¿Cómo ver Canal RCN por cable para seguir Colombia vs. Portugal?

Canal RCN también forma parte de la programación de los principales operadores de televisión por cable y satélite en Colombia. Los clientes de Claro TV, Tigo, Movistar TV, DIRECTV y otros proveedores podrán acceder a la transmisión desde sus decodificadores habituales.

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO por internet para Colombia vs. Portugal?

Los usuarios que prefieran seguir el partido desde cualquier lugar podrán ingresar al sitio web oficial de Canal RCN o utilizar sus plataformas digitales para acceder a la señal en vivo y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

¿Cómo ver Canal RCN desde el celular para seguir Colombia vs. Portugal?

Los aficionados podrán acceder a la transmisión mediante dispositivos Android y iPhone utilizando las plataformas oficiales de Canal RCN. De esta manera, podrán seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Canal RCN en Smart TV para Colombia vs. Portugal?

Los usuarios de Smart TV compatibles podrán acceder a la señal de Canal RCN mediante aplicaciones o navegadores web disponibles en sus televisores. También podrán utilizar dispositivos como Chromecast para disfrutar del encuentro en pantalla grande.

¿Cómo ver Canal RCN desde una PC o laptop?

Quienes deseen ver el partido desde una computadora solo deberán ingresar al portal oficial de Canal RCN para acceder a la transmisión en vivo y seguir todas las incidencias del compromiso entre Colombia y Portugal.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá Canal RCN?

Canal RCN emitirá los principales encuentros de la Selección Colombia durante el Mundial 2026, incluyendo la fase de grupos y los partidos que dispute el combinado nacional mientras permanezca en competencia.

¿Por qué ver Colombia vs. Portugal por Canal RCN?

Canal RCN es una de las principales opciones para seguir a la Selección Colombia gracias a su transmisión en señal abierta, además de ofrecer una cobertura completa con relatos, comentarios, análisis, entrevistas y contenido exclusivo antes y después de cada partido del Mundial 2026.