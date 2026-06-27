La Selección de Colombia afrontará este sábado 27 de junio uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se enfrente a Portugal en el Estadio Houston. El compromiso corresponde al Grupo K y tiene un valor determinante en la lucha por el primer puesto de la zona, ya que ambos seleccionados llegan clasificados a la siguiente ronda, pero con la intención de evitar un cruce más complicado en la fase eliminatoria.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo ha sido una de las revelaciones del torneo. La ‘Tricolor’ debutó con una victoria sobre Uzbekistán (3-1) y posteriormente derrotó a República Democrática del Congo (1-0), resultados que le permitieron asegurar su presencia en los dieciseisavos de final. Además, el equipo cafetero ha mostrado un fútbol equilibrado, con una defensa sólida y un ataque liderado por el talento de Luis Díaz y James Rodríguez.

Durante la conferencia previa, Lorenzo destacó la jerarquía de Portugal, aunque dejó claro que Colombia no cambiará su propuesta de juego. El entrenador argentino considera que este partido servirá como una importante prueba de carácter antes de afrontar la fase de eliminación directa y aseguró que pondrá en el campo a un equipo competitivo pese a tener la clasificación asegurada.

Tras los entrenamientos de los últimos días, el cuadro ‘cafetero’ se pararía de la siguiente manera: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; Jhon Córdoba, James Rodríguez y Luis Díaz.

Por el lado de Portugal, el conjunto de Roberto Martínez llega al encuentro después de recuperarse de un complicado inicio de torneo. Tras el empate ante RD Congo (1-1), los lusos reaccionaron con una contundente victoria sobre Uzbekistán (5-0) y sellaron su clasificación a la siguiente ronda. La selección portuguesa continúa siendo considerada una de las candidatas al título.

La atención volverá a centrarse en Cristiano Ronaldo, quien disputa su sexto Mundial y continúa siendo el referente del combinado europeo. No obstante, Portugal también cuenta con jugadores de enorme nivel como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão y Rúben Dias, futbolistas que han sido fundamentales en la recuperación del equipo dentro del torneo.

En ese sentido, Portugal saldría así para enfrentar a Colombia: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo. Roberto Martínez no descarta algunas rotaciones menores, aunque la idea es mantener el ritmo competitivo del equipo antes de los cruces eliminatorios.

Todo apunta a que Colombia y Portugal protagonizarán uno de los mejores partidos de la tercera fecha de la fase de grupos. Ambos equipos ya tienen el boleto a la siguiente ronda, pero el liderato del Grupo K está en juego y podría marcar el camino hacia las instancias decisivas del Mundial 2026. Con James Rodríguez frente a Cristiano Ronaldo y dos selecciones en gran momento futbolístico, Houston se prepara para recibir un duelo de alto voltaje.

Alineaciones del Colombia vs. Portugal:

Posible alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; Jhon Córdoba, James Rodríguez y Luis Díaz.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; Jhon Córdoba, James Rodríguez y Luis Díaz. Posible alineación de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.

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