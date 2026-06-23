Canal RCN pasará el Colombia vs. RD Congo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio Guadalajara, ubicado en México, por la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. En suelo colombiano, la televisación también estará a cargo de GOL Caracol TV. En otros países de Latinoamérica se verá a través de las sáneles de ESPN y DSports, disponibles en los servicios de Disney Plus Premium y DIRECTV (DGO), respectivamente. Todo comienza a las 21:00 horas en Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. ¡No te lo pierdas!

Colombia afrontará un examen que podría marcar su destino en el Grupo K del Mundial 2026 cuando se enfrente a RD Congo en el Estadio Guadalajara. Después de un estreno convincente frente a Uzbekistán, la Tricolor tiene la posibilidad de asegurar anticipadamente su clasificación a la siguiente ronda si consigue una nueva victoria, aunque el cuerpo técnico ha insistido en que el equipo no puede caer en el exceso de confianza ante un rival que ya sorprendió en su primera presentación.

En el entorno de la selección colombiana existe optimismo por el momento futbolístico que atraviesan varias de sus figuras. Luis Díaz llega como el principal referente ofensivo tras ser determinante en el debut, mientras que Néstor Lorenzo analiza mantener la base del equipo que ganó en la primera fecha, apostando por la continuidad para consolidar el funcionamiento colectivo que mostró durante buena parte del encuentro anterior.

RD Congo, sin embargo, ha demostrado que está dispuesto a competir contra cualquier rival. El empate frente a Portugal elevó la confianza del conjunto africano, que ha basado su buen rendimiento en una defensa ordenada, rápidas transiciones y la capacidad de aprovechar los espacios. Ese planteamiento obliga a Colombia a mantener la concentración durante los 90 minutos y evitar los descuidos que sufrió en algunos pasajes de su estreno mundialista.

Todo apunta a un partido con mucho ritmo e intensidad, en el que Colombia buscará asumir el protagonismo desde el inicio, mientras RD Congo intentará repetir la fórmula que le permitió frenar a uno de los favoritos del grupo. Con tres puntos que pueden resultar decisivos para definir la clasificación a los dieciseisavos de final, el choque promete convertirse en uno de los más atractivos de la segunda jornada del Mundial 2026.

¿Cómo ver Colombia vs. RD Congo por Canal RCN?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Colombia y RD Congo a través de Canal RCN, una de las señales oficiales encargadas de transmitir los encuentros de la Selección Colombia durante el Mundial 2026. La cobertura incluirá la previa, el relato del compromiso, el análisis de los especialistas y todas las reacciones posteriores al encuentro.

¿Cómo ver Canal RCN en señal abierta?

La forma más tradicional de disfrutar del partido es sintonizando Canal RCN en televisión abierta. Millones de hogares colombianos podrán acceder gratuitamente a la transmisión del encuentro, además de la programación especial preparada para acompañar el camino de la Tricolor en la Copa del Mundo.

¿Cómo ver Canal RCN por cable?

Además de la señal abierta, Canal RCN está disponible en la mayoría de operadores de televisión por suscripción en Colombia. Los usuarios de servicios de cable y televisión satelital podrán encontrar el canal dentro de la programación habitual de su proveedor.

¿Cómo ver Canal RCN por internet?

Quienes prefieran seguir el partido desde una computadora pueden ingresar al sitio web oficial de Canal RCN, donde el canal suele ofrecer cobertura especial del Mundial 2026 con noticias, videos, entrevistas, estadísticas y contenidos relacionados con la Selección Colombia.

¿Cómo ver Canal RCN desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone pueden acceder a los contenidos digitales de Canal RCN mediante su aplicación oficial o desde el navegador del teléfono, una alternativa ideal para mantenerse conectado con la transmisión y toda la cobertura del partido desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Canal RCN en Smart TV?

Los aficionados que dispongan de un Smart TV compatible pueden utilizar el navegador del televisor o las aplicaciones disponibles para acceder a los contenidos digitales de Canal RCN y seguir toda la información relacionada con el encuentro entre Colombia y RD Congo.

¿Cómo ver Canal RCN desde una tablet?

Las tablets también permiten disfrutar de la cobertura de Canal RCN. Con una conexión estable a internet, los usuarios podrán acceder a noticias, videos y contenidos especiales sobre el Mundial 2026 desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Canal RCN desde una computadora o laptop?

Los aficionados que prefieran una pantalla más amplia pueden ingresar al portal oficial de Canal RCN desde una computadora o laptop para seguir la cobertura del partido, consultar las últimas novedades y disfrutar de contenido exclusivo de la Selección Colombia.

¿Por qué ver Colombia vs. RD Congo por Canal RCN?

Canal RCN se ha consolidado como una de las principales referencias para seguir a la Selección Colombia en los grandes torneos internacionales. Además de la transmisión del encuentro, ofrece una completa cobertura con previas, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas, reacciones y programas especiales para que los aficionados no se pierdan ningún detalle del duelo entre Colombia y RD Congo por el Mundial 2026.

GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el partido entre Colombia vs. RD Congo. (Video: FCF)