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Colombia vs. RD Congo EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía GOL Caracol TV, Canal RCN y DIRECTV

Colombia vs. RD Congo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 9:00 p.m. por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus.

Colombia vs. RD Congo se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Colombia vs. RD Congo se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en España?

En España, el partido será emitido por Mitele Plus, mientras que también estará disponible a través de Telecinco, dependiendo de la programación establecida para la jornada del Mundial 2026. Otra opción es verlo por La1 de TVE y por RTVE Play.

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¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido por TUDN, Canal 5 y la plataforma de streaming ViX, que ofrecerán la transmisión en vivo del encuentro mundialista.

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¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en Perú?

En territorio peruano, el encuentro podrá verse por América Televisión en señal abierta y por DSports en televisión satelital. Asimismo, los suscriptores tendrán la opción de seguir el partido vía DGO.

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¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en Argentina?

En Argentina, el compromiso será transmitido en vivo por DSports (DIRECTV) para televisión por suscripción, mientras que los usuarios también podrán seguir todas las incidencias mediante la plataforma DGO.

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¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido entre Colombia y República Democrática del Congo a través de Caracol Televisión y RCN Televisión, señales que transmitirán en vivo el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Además, estará disponible por streaming en Ditu y en las plataformas digitales de ambos canales.

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¿A qué hora juegan Colombia vs. RD Congo?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 p.m.
  • México: 8:00 p.m.
  • España: 4:00 a.m. del miércoles 24 de junio

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El Estadio Guadalajara será el escenario principal del partido entre Colombia vs. RD Congo.

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El partido entre Colombia vs. RD Congo es válido por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Colombia vs. RD Congo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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