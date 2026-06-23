Mundial
Colombia vs. RD Congo EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía GOL Caracol TV, Canal RCN y DIRECTV
Colombia vs. RD Congo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 9:00 p.m. por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus.
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¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en España?
En España, el partido será emitido por Mitele Plus, mientras que también estará disponible a través de Telecinco, dependiendo de la programación establecida para la jornada del Mundial 2026. Otra opción es verlo por La1 de TVE y por RTVE Play.