Desde el Estadio Ciudad de México, este miércoles 17 de junio desde las 9:00 p.m. (hora en Perú), Colombia vs. Uzbekistán se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada del Mundial 2026. Recuerda que el duelo se verá por Canal RCN y GOL Caracol TV en toda Colombia, mientras que en el resto de Sudamérica se disfrutará vía DSports, DIRECTV, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. En Colombia este duelo también comenzará a las 9:00 p.m., con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. ¡Fútbol Libre TV es una señal pirata, no la busques!

Por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, Colombia vs. Uzbekistán será televisado vía GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, América tvGO, TV Azteca 7 y TyC Sports. (Video: Selección Colombia / Instagram)

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO para seguir Colombia vs. Uzbekistán?

La selección colombiana se enfrenta a Uzbekistán en un partido que despierta gran expectativa entre los aficionados de la Tricolor. Para quienes desean seguir el encuentro a través de Canal RCN, existen diversas alternativas para acceder a la transmisión desde televisión abierta, cable, internet, celulares, tablets y Smart TV.

¿Cómo ver Canal RCN en señal abierta para Colombia vs. Uzbekistán?

La manera más tradicional de seguir el partido es mediante la señal abierta de Canal RCN. Los aficionados podrán sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a televisión digital terrestre o a la señal abierta disponible en su ciudad.

¿Cómo ver Canal RCN por cable para seguir Colombia vs. Uzbekistán?

Canal RCN también forma parte de la programación de los principales operadores de televisión por suscripción en Colombia. Los clientes de Claro TV, Movistar TV, Tigo, DIRECTV, ETB y otros proveedores podrán acceder a la transmisión desde su servicio habitual.

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO por internet?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro online pueden ingresar al sitio web oficial de Canal RCN y acceder a la señal en vivo disponible para la cobertura de la Selección Colombia y del Mundial 2026.

¿Cómo ver Canal RCN desde la app oficial?

Otra alternativa es utilizar la aplicación oficial de Canal RCN, disponible para dispositivos móviles compatibles. Desde allí, los usuarios pueden acceder a la programación en vivo y a contenidos relacionados con la Tricolor.

¿Cómo ver Canal RCN desde el celular para Colombia vs. Uzbekistán?

Los usuarios de Android y iPhone pueden descargar la aplicación de Canal RCN o ingresar al portal web desde el navegador móvil para seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Canal RCN en una tablet?

Las tablets permiten acceder a la señal de Canal RCN mediante la aplicación oficial o desde el sitio web del canal. Esta opción resulta ideal para quienes desean seguir el encuentro mientras están fuera de casa.

¿Cómo ver Canal RCN en Smart TV?

Los Smart TV compatibles permiten acceder a Canal RCN mediante aplicaciones, navegadores web o herramientas de transmisión como Chromecast y AirPlay. Así, los aficionados podrán disfrutar del partido en pantalla grande.

¿Cómo ver Canal RCN desde una PC o laptop?

Quienes prefieran seguir el encuentro desde una computadora pueden ingresar al portal oficial de Canal RCN y acceder a la cobertura especial del Mundial 2026, incluyendo noticias, análisis y la transmisión en vivo cuando esté disponible.

¿Cómo ver Canal RCN desde cualquier lugar de Colombia?

Gracias a sus múltiples plataformas, Canal RCN permite seguir a la Selección Colombia desde señal abierta, televisión por cable, internet, celulares, tablets, computadoras y Smart TV, ofreciendo diversas opciones para no perderse ningún detalle del partido.

¿Por qué ver Colombia vs. Uzbekistán por Canal RCN?

Canal RCN es una de las principales cadenas de televisión del país y suele ofrecer una amplia cobertura de los partidos de la Selección Colombia. Sus transmisiones incluyen relatos, comentarios, análisis, entrevistas y programación especial, convirtiéndose en una de las opciones preferidas por los aficionados para seguir a la Tricolor en el Mundial 2026.