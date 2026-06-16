Colombia vs. Uzbekistán se enfrentan este miércoles 17 de junio, en el compromiso correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Ciudad de México. (Ciudad de México, México). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Colombia llega al debut mundialista respaldada por un proceso que devolvió la confianza a la selección tras la ausencia en Qatar 2022. Bajo la conducción de Néstor Lorenzo, el equipo logró consolidar una identidad competitiva, alcanzó la final de la Copa América 2024 y completó una preparación positiva antes de viajar a México para afrontar la fase de grupos.

La ‘Tricolor’ cerró su etapa de amistosos con una victoria por 2-0 sobre Jordania gracias a un doblete de Jhon Arias, resultado que dejó buenas sensaciones tanto en el funcionamiento colectivo como en la solidez defensiva. El cuerpo técnico aprovechó esos encuentros para ajustar detalles tácticos y definir la base del equipo que buscará avanzar a las rondas eliminatorias.

Las principales esperanzas ofensivas vuelven a recaer sobre figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias, futbolistas llamados a marcar diferencias en los momentos decisivos. La experiencia de varios referentes se combina con una generación que ha alcanzado madurez competitiva en las principales ligas del mundo, un factor que alimenta el optimismo de los aficionados colombianos.

Del otro lado estará una selección que hará historia. Uzbekistán disputará por primera vez una Copa del Mundo y afrontará el encuentro más importante de su trayectoria futbolística reciente. El conjunto asiático consiguió la clasificación después de varios intentos fallidos y llega a Norteamérica decidido a demostrar que puede competir de igual a igual frente a selecciones con mayor tradición.

El equipo uzbeko es dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo como jugador en Alemania 2006. Bajo su conducción, la selección asiática ha construido una estructura basada en la disciplina táctica, el orden defensivo y la fortaleza física. Además, cuenta con futbolistas destacados como Abdukodir Khusanov y el capitán Eldor Shomurodov, referentes de una generación que ha elevado el nivel competitivo del país.

Aunque Colombia parte como favorita en los pronósticos, desde el entorno de la selección han advertido sobre los riesgos de subestimar al rival. Desde tierras cafeteras han destacado la capacidad de Uzbekistán para defender en bloque y complicar a equipos que buscan asumir el protagonismo, un aspecto que la ‘Tricolor’ deberá resolver con paciencia y precisión para evitar sorpresas en el debut.

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el debut de la selección cafetera frente a Uzbekistán por señal abierta a través de Caracol TV y RCN TV. Además, el encuentro también estará disponible por DSports para televisión de paga y mediante las plataformas DGO, Disney+ y Paramount+.

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en Perú?

En Perú, el partido se podrá ver por DSports, señal que transmite todos los encuentros del Mundial 2026. Asimismo, los usuarios podrán seguir el compromiso mediante DGO, además de opciones de streaming como Disney+ y Paramount+.

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán ver el encuentro por Telefe y TyC Sports, además de DSports. También estará disponible en plataformas como DGO, TyC Sports Play, MiTelefe, Disney+ y Paramount+.

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en México?

En territorio mexicano, el Mundial 2026 se transmite a través de Canal 5, TUDN y ViX, que ofrecen una amplia cobertura de los encuentros de la Copa del Mundo.

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en Uruguay?

Los hinchas uruguayos podrán seguir el compromiso por DSports y la plataforma DGO. Además, algunos partidos del Mundial se encuentran disponibles mediante señales nacionales con cobertura especial del torneo.

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en Venezuela?

En Venezuela, la transmisión estará a cargo de DSports, disponible por DIRECTV y SimpleTV, además de la plataforma de streaming DGO.

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en Chile?

Los aficionados chilenos podrán ver el partido por Chilevisión en señal abierta, además de DSports y DGO, que cuentan con la transmisión completa del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en España?

En España, el encuentro podrá seguirse a través de DAZN, plataforma que posee derechos de transmisión del Mundial 2026, además de otras señales autorizadas para el torneo.

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán ver el debut colombiano por Teleamazonas en señal abierta y también mediante DSports y DGO, que ofrecen cobertura completa de la Copa del Mundo.

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en Paraguay?

En Paraguay, la principal alternativa para seguir el partido será DSports y la plataforma de streaming DGO, que transmiten todos los encuentros del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Uzbekistán?

El partido entre Colombia vs. Uzbekistán se jugará este miércoles 17 de junio por el Mundial 2026 y tendrá distintos horarios según el país: Colombia, Perú y Ecuador (9:00 p.m.), Venezuela, Bolivia y Chile (10:00 p.m.), Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (11:00 p.m.), México (8:00 p.m. CDMX) y España (4:00 a.m. del jueves 18 de junio).

TE PUEDE INTERESAR