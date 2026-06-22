Con Lionel Messi persiguiendo nuevos récords históricos y Argentina a un triunfo de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, el Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026 presenta uno de sus partidos más atractivos este domingo 22 de junio. La Albiceleste se enfrentará a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, desde las 12:00 horas de Bogotá (1 p.m. ET / 10 a.m. PT), en un compromiso que podría definir el rumbo de ambos seleccionados en la fase de grupos.

El vigente campeón del mundo llega fortalecido tras superar con autoridad a Argelia en su estreno, mientras que Austria también comenzó el torneo con una victoria sobre Jordania. Con figuras de talla internacional como Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, David Alaba y Marcel Sabitzer, el encuentro promete emociones de principio a fin para los aficionados colombianos.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Lista de horarios y canales de TV en diferentes países del mundo para ver el partido Argentina vs. Austria hoy por la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Quieres seguir el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal RCN y RCN Deportes, tanto en señal abierta como a través de los principales operadores de televisión del país. A continuación, te mostramos todas las opciones disponibles para seguir el duelo entre argentinos y austríacos.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

Canal RCN ofrecerá la transmisión del partido entre Argentina y Austria para toda Colombia, incluyendo la previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro.

Además de la señal abierta nacional, los usuarios podrán acceder al canal mediante los principales servicios de televisión por suscripción.

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga

de Bucaramanga Canal 4 de Bogotá

de Bogotá Canal 5 de Cali

de Cali Canal 9 de Barranquilla

de Barranquilla Canal 9 de Medellín

de Medellín Canal 31 de Cartagena

de Cartagena Canal 478 (Global)

Tigo Star

Canal 4 de Bogotá (Análogo)

de Bogotá (Análogo) Canal 4 de Bogotá (Digital)

de Bogotá (Digital) Canal 4 de Villavicencio

de Villavicencio Canal 9 de Cali

de Cali Canal 12 de Bucaramanga

de Bucaramanga Canal 30 de Manizales

de Manizales Canal 31 de Cartagena

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Los aficionados colombianos también podrán seguir la programación de Canal RCN y RCN Deportes a través de internet.

Para acceder a la transmisión solo debes ingresar al portal oficial de RCN Televisión desde cualquier dispositivo compatible:

Teléfono móvil Android o iPhone

Tablet

Computadora o laptop

Smart TV con navegador compatible

La plataforma permite seguir la señal en vivo y acceder a contenido adicional relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver Canal RCN desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Colombia y deseas acceder a la señal online de Canal RCN, necesitarás utilizar una VPN confiable con servidores ubicados en territorio colombiano.

Paso a paso

Contrata una VPN segura y reconocida. Instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia. Ingresa al sitio web oficial de Canal RCN. Accede a la transmisión en vivo del partido.

Esta opción permite visualizar la programación disponible para usuarios dentro del territorio colombiano, siempre sujeta a los derechos de transmisión correspondientes.

Argentina vs. Austria: horario y dónde ver EN VIVO en Colombia

Partido Argentina vs. Austria Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo J Fecha Domingo 22 de junio de 2026 Hora Colombia 12:00 p.m. Hora Estados Unidos 1 p.m. ET / 10 a.m. PT Canal Canal RCN Streaming RCN Televisión EN VIVO Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas Instancia Jornada 2 del Grupo J

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

El encuentro entre Argentina y Austria se disputará este domingo 22 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, uno de los escenarios más importantes del Mundial 2026. La selección de Lionel Scaloni intentará sellar su clasificación anticipada a la siguiente ronda, mientras que Austria buscará acercarse a una de las mayores sorpresas de la fase de grupos.

La transmisión para Colombia estará disponible mediante Canal RCN EN VIVO y RCN Deportes, tanto por señal abierta como por televisión por suscripción y plataformas digitales autorizadas. Los aficionados podrán seguir cada jugada desde cualquier lugar a través de teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles.

Argentina y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, TyC Sports Plya, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal RCN, GOL Caracol, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA ATTACKIVE EN X DE @UltraAttackive)