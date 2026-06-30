Francia y Suecia chocan este martes 30 de junio, desde las 17 horas ET / 14 horas PT en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York/Nueva Jersey, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Quieres seguir el partido Colombia vs. Portugal desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal RCN y RCN Deportes, tanto por señal abierta como a través de los principales operadores de televisión del país. A continuación, te mostramos todas las opciones disponibles para seguir el duelo entre colombianos y portugueses.
La selección dirigida por Didier Deschamps llega invicta y con puntaje ideal, después de cerrar la fase de grupos como líder del Grupo I y con una diferencia de goles de +8 que la consolida entre las grandes candidatas al título. Suecia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros y busca dar el golpe ante un rival que los modelos estadísticos y las casas de apuestas proyectan ganador por al menos dos goles de margen. El equipo que se clasifique se enfrentará en octavos de final al vencedor del duelo entre Alemania y Paraguay.
¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Francia-Suecia por el Mundial 2026?
Canal RCN ofrecerá la transmisión del partido entre Colombia y Portugal para todo el territorio colombiano, incluyendo la previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro.
Además de la señal abierta nacional, los usuarios podrán acceder al canal mediante los principales servicios de televisión por suscripción.
TV abierta
- Canal 15 de señal abierta
Movistar TV
- Canal 160 de Movistar TV
Claro TV
- Canal 3 de Bucaramanga
- Canal 4 de Bogotá
- Canal 5 de Cali
- Canal 9 de Barranquilla
- Canal 9 de Medellín
- Canal 31 de Cartagena
- Canal 478 (Global)
Tigo Star
- Canal 4 de Bogotá (Análogo)
- Canal 4 de Bogotá (Digital)
- Canal 4 de Villavicencio
- Canal 9 de Cali
- Canal 12 de Bucaramanga
- Canal 30 de Manizales
- Canal 31 de Cartagena
¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?
Los aficionados colombianos también podrán seguir la programación de Canal RCN y RCN Deportes a través de internet.
Para acceder a la transmisión solo debes ingresar al portal oficial de RCN Televisión desde cualquier dispositivo compatible:
- Teléfono móvil Android o iPhone
- Tablet
- Computadora o laptop
- Smart TV con navegador compatible
La plataforma permite seguir la señal en vivo y acceder a contenido adicional relacionado con la participación de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026.
¿Cómo ver Canal RCN desde Estados Unidos y otros países?
Si te encuentras fuera de Colombia y deseas acceder a la señal online de Canal RCN, necesitarás utilizar una VPN confiable con servidores ubicados en territorio colombiano.
Paso a paso
- Contrata una VPN segura y reconocida.
- Instala la aplicación en tu dispositivo.
- Conéctate a un servidor ubicado en Colombia.
- Ingresa al sitio web oficial de Canal RCN.
- Accede a la transmisión en vivo del partido.
Esta opción permite visualizar la programación disponible para usuarios dentro del territorio colombiano, siempre sujeta a los derechos de transmisión correspondientes.
Francia vs. Suecia: horario y dónde ver EN VIVO en Colombia
|Partido
|Francia vs. Suecia
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Fecha
|Sábado, 27 de junio de 2026
|Hora Colombia
|16:00 horas
|Hora Estados Unidos
|16 horas ET / 15 horas CT / 14 horas MT / 13 horas PT
|Hora México
|15 horas
|Canal
|Canal RCN
|Streaming
|RCN Televisión EN VIVO
|Estadio
|MetLife Stadium de East Rutherford
|Ciudad
|Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos
|Instancia
|16vos de final
Francia jugará de manera más cautelosa contra Suecia porque saben que con espacios pueden lastimar y que tienen en Gyökeres un centrodelantero letal que puede darles más de un dolor de cabeza, aunque seguramente dominen el trámite del encuentro en lo global y se lleven el partido sin grandes inconvenientes.