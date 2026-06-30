Francia y Suecia chocan este martes 30 de junio, desde las 17 horas ET / 14 horas PT en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York/Nueva Jersey , por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Quieres seguir el partido Colombia vs. Portugal desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal RCN y RCN Deportes, tanto por señal abierta como a través de los principales operadores de televisión del país. A continuación, te mostramos todas las opciones disponibles para seguir el duelo entre colombianos y portugueses.

La selección dirigida por Didier Deschamps llega invicta y con puntaje ideal, después de cerrar la fase de grupos como líder del Grupo I y con una diferencia de goles de +8 que la consolida entre las grandes candidatas al título. Suecia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros y busca dar el golpe ante un rival que los modelos estadísticos y las casas de apuestas proyectan ganador por al menos dos goles de margen. El equipo que se clasifique se enfrentará en octavos de final al vencedor del duelo entre Alemania y Paraguay.

Conoce los horarios y canales para ver el partido Francia vs. Suecia en vivo y en directo, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, este martes 30 de junio, desde el MetLife Stadium de New Jersey. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Francia-Suecia por el Mundial 2026?

Canal RCN ofrecerá la transmisión del partido entre Colombia y Portugal para todo el territorio colombiano, incluyendo la previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro.

Además de la señal abierta nacional, los usuarios podrán acceder al canal mediante los principales servicios de televisión por suscripción.

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga

Canal 4 de Bogotá

Canal 5 de Cali

Canal 9 de Barranquilla

Canal 9 de Medellín

Canal 31 de Cartagena

Canal 478 (Global)

Tigo Star

Canal 4 de Bogotá (Análogo)

Canal 4 de Bogotá (Digital)

Canal 4 de Villavicencio

Canal 9 de Cali

Canal 12 de Bucaramanga

Canal 30 de Manizales

Canal 31 de Cartagena

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Los aficionados colombianos también podrán seguir la programación de Canal RCN y RCN Deportes a través de internet.

Para acceder a la transmisión solo debes ingresar al portal oficial de RCN Televisión desde cualquier dispositivo compatible:

Teléfono móvil Android o iPhone

Tablet

Computadora o laptop

Smart TV con navegador compatible

La plataforma permite seguir la señal en vivo y acceder a contenido adicional relacionado con la participación de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver Canal RCN desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Colombia y deseas acceder a la señal online de Canal RCN, necesitarás utilizar una VPN confiable con servidores ubicados en territorio colombiano.

Paso a paso

Contrata una VPN segura y reconocida. Instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia. Ingresa al sitio web oficial de Canal RCN. Accede a la transmisión en vivo del partido.

Esta opción permite visualizar la programación disponible para usuarios dentro del territorio colombiano, siempre sujeta a los derechos de transmisión correspondientes.

Francia vs. Suecia: horario y dónde ver EN VIVO en Colombia

Partido Francia vs. Suecia Competición Copa Mundial FIFA 2026 Fecha Sábado, 27 de junio de 2026 Hora Colombia 16:00 horas Hora Estados Unidos 16 horas ET / 15 horas CT / 14 horas MT / 13 horas PT Hora México 15 horas Canal Canal RCN Streaming RCN Televisión EN VIVO Estadio MetLife Stadium de East Rutherford Ciudad Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos Instancia 16vos de final

Francia jugará de manera más cautelosa contra Suecia porque saben que con espacios pueden lastimar y que tienen en Gyökeres un centrodelantero letal que puede darles más de un dolor de cabeza, aunque seguramente dominen el trámite del encuentro en lo global y se lleven el partido sin grandes inconvenientes.

Francia y Suecia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE FFF EN X DE @FFF)