El territorio colombiano se paraliza este domingo 5 de julio para ver uno de los juegos más esperados de los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. Desde el Metlife Stadium de New Jersey, mira el partido de Noruega vs. Brasil a través de la señal del Canal RCN desde las 3:00 p.m. Colombia, un encuentro de pronóstico reservado que contará con la presencia de Erling Haaland como titular, quien buscará alcanzar la línea de Lionel Messi como máximo anotador del presente certamen.
Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Noruega vs. Brasil por TV y Online
Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido del Mundial 2026 entre Noruega vs. Brasil EN VIVO EN DIRECTO este domingo 5 de julio de 2026.
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DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
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- Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
- Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
- Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.
Horario, TV y dónde ver Noruega vs. Brasil EN VIVO desde Colombia
- Fecha: Domingo 5 de julio de 2026
- Lugar: Metlife Stadium de New Jersey, New York, Estados Unidos
- Horario: 3:00 p.m. Colombia
- Canal TV: Canal RCN
- Streaming: RCN App