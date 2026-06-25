Paraguay afronta este jueves 25 de junio un partido decisivo en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Australia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, por la tercera y última jornada del Grupo D. La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, está obligada a ganar para depender de sí misma en la lucha por un lugar en los dieciseisavos de final. El encuentro comenzará a las 23:00 horas de Asunción (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT).
¿Quieres seguir el partido desde tu televisor, teléfono móvil, computadora o Smart TV? La transmisión para Paraguay estará disponible a través de TiGo Sports, mientras que los clientes del operador también podrán disfrutar del compromiso mediante TiGo Online, con acceso desde múltiples dispositivos compatibles.
A continuación, te contamos qué canales debes sintonizar y cómo acceder a la señal EN VIVO para no perderte ningún detalle del Paraguay vs. Australia.
¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026?
TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las siguientes señales:
- Canal 100 (TiGo Sports)
- Canal 101 (TiGo Sports+)
- Canal 102 (TiGo Sports 3)
¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026?
Los clientes de TiGo también podrán ver el partido mediante TiGo Online, la plataforma oficial del operador que permite acceder a la programación en vivo desde cualquier lugar con conexión a Internet.
Dispositivos compatibles
- Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Amazon Fire TV Stick
- Apple TV
- Computadoras con Windows y macOS
- Smartphones Android
- iPhone
- iPad
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Paraguay vs. Australia
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Grupo
|D
|Fecha
|Jueves 25 de junio de 2026
|Hora
|11:00 p.m. de Asunción
|TV
|TiGo Sports
|Streaming
|TiGo Online
|Estadio
|Levi’s Stadium
|Ciudad
|Santa Clara, California
Paraguay llega a la última jornada del Grupo D con la obligación de conseguir una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final. Frente a una Australia que también pelea por la clasificación, la Albirroja buscará imponer su tradicional garra guaraní en uno de los encuentros más atractivos del cierre de la fase de grupos.