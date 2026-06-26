El Uruguay vs. España es uno de los partidos imperdibles de este viernes 26 de junio. El encuentro, que corresponde a la Fecha 3 del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026 y que se disputará en el Estadio Guadalajara, empezará a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean conseguir una victoria que les permita quedar como primera del Grupo H. Recordemos que Uruguay suma 2 puntos a raíz de haber igualado 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 con Cabo Verde. España, por otro lado, suma 4 unidades por haber empatado 0-0 con Cabo Verde y haber goleado 4-0 a Arabia Saudita.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Uruguay vs. España?
Este viernes 26 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Uruguay vs. España por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Disney+ Premium Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Canal 5 Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: FOX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, ViX
- Nicaragua: FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, ViX
- República Dominicana: Pio Deportes, ViX