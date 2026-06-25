El destino del Grupo H se resolverá este viernes 26 de junio con un duelo que promete emociones de principio a fin. Uruguay y España chocan en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, por la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso comenzará a las 21:00 horas de Montevideo, 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT en Estados Unidos y 02:00 horas de Madrid del sábado 27 de junio .

La selección española llega como líder del grupo después de golear por 4-0 a Arabia Saudita y necesita apenas un empate para asegurar el primer puesto. Uruguay, en cambio, suma dos igualdades consecutivas y está obligada a conseguir un resultado positivo para mantener vivas sus opciones de clasificar a los dieciseisavos de final.

En Uruguay, el partido podrá verse EN VIVO por Canal 5 Uruguay y DIRECTV Sports Uruguay, mientras que la transmisión online estará disponible mediante DGO, AUF TV y Paramount+.

En Estados Unidos, la cobertura será ofrecida por FOX Network en inglés y Telemundo en español. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, mientras que la narración radial estará disponible por SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

En España, los derechos de transmisión corresponden a TVE La 1, Movistar+ y DAZN, con emisión vía streaming a través de RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial.

Para México, el encuentro será televisado por Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que las plataformas ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo ofrecerán la cobertura online.

En el resto de Latinoamérica, DIRECTV Sports volverá a ser uno de los principales operadores del Mundial 2026 junto con señales nacionales como Caracol TV, RCN, Chilevisión, Telefe, América TV y otros canales oficiales según el país. A nivel digital, la transmisión estará disponible mediante DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Caracol Play, América TVGO y otras plataformas autorizadas.

¿A qué hora juega y en qué canal transmite Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

País Hora TV Streaming Uruguay 9:00 p.m. Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay DGO, AUF TV, Paramount+ España 02:00 a.m. (27 de junio) TVE La 1, Movistar+, DAZN RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial México (CT) 6:00 p.m. Canal 5, TUDN, Azteca 7 ViX, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo Estados Unidos (ET) 8:00 p.m. FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Estados Unidos (PT) 5:00 p.m. FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Argentina 9:00 p.m. Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+ Colombia 7:00 p.m. Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports Colombia Caracol Play, Ditu, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Chile 8:00 p.m. Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Perú 7:00 p.m. América TV, DIRECTV Sports Perú América TVGO, DGO, Paramount+

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión y la ubicación geográfica.

Canales de FOX, Telemundo y Telemundo Deportes para ver Uruguay vs. España EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos contarán con distintas alternativas para seguir el encuentro entre Uruguay y España. La señal en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que Telemundo ofrecerá la transmisión en español. En streaming, el partido podrá verse por FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo. Además, la cobertura radial estará disponible mediante SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Ciudad TV Streaming Nueva York FOX, Telemundo 47 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Miami FOX, Telemundo 51 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Orlando FOX, Telemundo 31 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Tampa FOX, Telemundo 49 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Atlanta FOX, Telemundo 47.2 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Chicago FOX, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Dallas FOX, Telemundo 39 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Houston FOX, Telemundo 47 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Los Ángeles FOX, Telemundo 52 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Phoenix FOX, Telemundo 39 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Uruguay llega al cierre de la fase de grupos con la presión de obtener un resultado que le permita seguir con vida en el Mundial 2026. España, por su parte, quiere confirmar el liderato del Grupo H y mantener el impulso que dejó su contundente victoria sobre Arabia Saudita. Con ambos equipos jugándose buena parte de su futuro en el torneo, el Estadio Akron será escenario de uno de los partidos más atractivos de la jornada.