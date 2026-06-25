El destino del Grupo H se resolverá este viernes 26 de junio con un duelo que promete emociones de principio a fin. Uruguay y España chocan en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, por la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso comenzará a las 21:00 horas de Montevideo, 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT en Estados Unidos y 02:00 horas de Madrid del sábado 27 de junio.

La selección española llega como líder del grupo después de golear por 4-0 a Arabia Saudita y necesita apenas un empate para asegurar el primer puesto. Uruguay, en cambio, suma dos igualdades consecutivas y está obligada a conseguir un resultado positivo para mantener vivas sus opciones de clasificar a los dieciseisavos de final.

En Uruguay, el partido podrá verse EN VIVO por Canal 5 Uruguay y DIRECTV Sports Uruguay, mientras que la transmisión online estará disponible mediante DGO, AUF TV y Paramount+.

En Estados Unidos, la cobertura será ofrecida por FOX Network en inglés y Telemundo en español. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, mientras que la narración radial estará disponible por SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

En España, los derechos de transmisión corresponden a TVE La 1, Movistar+ y DAZN, con emisión vía streaming a través de RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial.

Para México, el encuentro será televisado por Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que las plataformas ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo ofrecerán la cobertura online.

En el resto de Latinoamérica, DIRECTV Sports volverá a ser uno de los principales operadores del Mundial 2026 junto con señales nacionales como Caracol TV, RCN, Chilevisión, Telefe, América TV y otros canales oficiales según el país. A nivel digital, la transmisión estará disponible mediante DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Caracol Play, América TVGO y otras plataformas autorizadas.

¿A qué hora juega y en qué canal transmite Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

PaísHoraTVStreaming
Uruguay9:00 p.m.Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports UruguayDGO, AUF TV, Paramount+
España02:00 a.m. (27 de junio)TVE La 1, Movistar+, DAZNRTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial
México (CT)6:00 p.m.Canal 5, TUDN, Azteca 7ViX, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo
Estados Unidos (ET)8:00 p.m.FOX Network, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Estados Unidos (PT)5:00 p.m.FOX Network, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Argentina9:00 p.m.Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports ArgentinaDGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+
Colombia7:00 p.m.Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports ColombiaCaracol Play, Ditu, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
Chile8:00 p.m.Chilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Disney+ Premium, Paramount+
Perú7:00 p.m.América TV, DIRECTV Sports PerúAmérica TVGO, DGO, Paramount+

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión y la ubicación geográfica.

Canales de FOX, Telemundo y Telemundo Deportes para ver Uruguay vs. España EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos contarán con distintas alternativas para seguir el encuentro entre Uruguay y España. La señal en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que Telemundo ofrecerá la transmisión en español. En streaming, el partido podrá verse por FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo. Además, la cobertura radial estará disponible mediante SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

CiudadTVStreaming
Nueva YorkFOX, Telemundo 47FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
MiamiFOX, Telemundo 51FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
OrlandoFOX, Telemundo 31FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
TampaFOX, Telemundo 49FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
AtlantaFOX, Telemundo 47.2FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
ChicagoFOX, TelemundoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
DallasFOX, Telemundo 39FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
HoustonFOX, Telemundo 47FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Los ÁngelesFOX, Telemundo 52FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
PhoenixFOX, Telemundo 39FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Uruguay llega al cierre de la fase de grupos con la presión de obtener un resultado que le permita seguir con vida en el Mundial 2026. España, por su parte, quiere confirmar el liderato del Grupo H y mantener el impulso que dejó su contundente victoria sobre Arabia Saudita. Con ambos equipos jugándose buena parte de su futuro en el torneo, el Estadio Akron será escenario de uno de los partidos más atractivos de la jornada.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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