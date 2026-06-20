Sin margen de error, Ecuador enfrentará a Curazao hoy sábado 20 de junio por la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026, desde las 6:00 PM (GMT-4) en los Estados Unidos . El equipo de Sebastián Beccacece llega al Estadio Kansas City con la obligación de ganar para no complicar sus opciones de clasificar a la siguiente etapa. La derrota en el debut ante Dinamarca fue un duro golpe para la ‘Tri’.

Si bien, sobre el papel, Ecuador es favorito para llevarse el triunfo, el entrenador Beccacece salió al frente para advertir que no se pueden confiar de ningún rival y afrontarán el partido como una final. Adelantó que sus dirigidos están mentalizados en marcar la diferencia desde los primeros minutos del compromiso.

“No me confío de ningún rival. Los partidos hay que ganarlos en la cancha. Basta con ver lo que pasó con España, Portugal y otras grandes selecciones. Son once contra once y nunca seré de subestimar a nadie”, puntualizó el entrenador de Ecuador en conferencia de prensa.

KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 20/06/2026.- Cobertura oficial de DGO y DIRECTV SPORTS EN VIVO GRATIS para ver el partido de Ecuador vs. Curazao hoy por la Jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE RODRIGO DE BUENDÍA PARA AFP

Canales TV de EE.UU. que pasan el Ecuador vs. Curazao EN VIVO por el Mundial 2026

Si estás en California, Texas, Florida, Nueva York u otro estado de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Ecuador vs. Curazao EN VIVO en español e inglés por la Copa Mundial FIFA 2026 .

Canales de TV en EE. UU.

Tipo de señal Canal / Plataforma Detalle TV por cable/satélite (inglés) FOX Network Señal principal de FOX con derechos del Mundial 2026 en EE. UU. TV por cable/satélite (inglés) FOX One Canal de la familia FOX que también emite partidos del Mundial 2026. TV abierta / cable (español) Telemundo Señal en español con derechos de la Copa del Mundo 2026 en EE. UU.

Plataformas online y streaming en EE. UU.

Tipo de señal Plataforma Detalle Streaming (OTT, inglés) fuboTV Plataforma de TV online que integra la señal de FOX para el Mundial 2026. Streaming (inglés) Tubi Servicio de streaming asociado a FOX con partidos del Mundial 2026. Streaming (inglés) Peacock Plataforma de NBC/Telemundo con señal del Mundial en EE. UU. Radio satelital SiriusXM FC Audio en inglés con cobertura del partido. Radio en español Fútbol de Primera Radio Transmisión radial en español del encuentro.

¿Qué canal TV pasa Ecuador vs. Curazao EN VIVO ONLINE en otros países del mundo?

El Ecuador vs. Curazao del sábado 20 de junio por el Mundial 2026 se verá, en general para Latinoamérica, por DSports en TV paga, además de señales locales en Panamá y otros territorios.

Países Canales de TV Argentina Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+. Bolivia Tigo Sports Bolivia y Entel TV Brasil Disney Plus Chile DIRECTV Sports, DGO y Paramount+ Colombia Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Disney+, Radio Nacional de Colombia y Paramount+ Costa Rica FOX+. Ecuador DIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur y Paramount+ México ViX México Países de Centroamérica TiGO Sports (cable, donde cuenten con los derechos regionales) Perú DIRECTV Sports, DGO y Paramount+. España DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+ Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

El partido de Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026 se transmitirá a través de DIRECTV Sports y Teleamazonas. También por Disney Plus, Paramount+ y la app DGO de manera online por streaming.

Los partidos de Ecuador en el Mundial de 2026 se pueden ver en España a través de Movistar Plus (dial 57) y mediante la plataforma de streaming DAZN, donde están disponibles todos los encuentros del torneo.

Señal del Canal 5 y Teleamazonas para ver la transmisión de Ecuador vs. Curazao en vivo y en directo, este sábado 20 de junio, desde las 19:00 horas de Quito. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega Ecuador vs. Curazao EN VIVO HOY 20 de junio por el Mundial 2026?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Ecuador vs. Curazao EN VIVO HOY, sábado 20 de junio, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Mundial 2026.

Argentina: 21.00 horas

Uruguay: 21.00 horas

Brasil: 21.00 horas

Paraguay: 21.00 horas

Estados Unidos del Este (ET): 20.00 horas

Chile: 20.00 horas

Bolivia: 20.00 horas

Venezuela: 20.00 horas

Estados Unidos del Central (CT): 19.00 horas

Panamá: 19.00 horas

Colombia: 19.00 horas

Ecuador: 19.00 horas

Perú: 19.00 horas

Estados Unidos de la Montaña (MT): 18.00 horas

México: 18.00 horas

Estados Unidos del Pacífico (PT): 18.00 horas

España: 02.00 horas (día siguiente)

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)