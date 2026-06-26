El liderato del Grupo I se pondrá en juego este viernes 26 de junio con uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026. Noruega y Francia se enfrentarán en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un duelo protagonizado por dos de las mayores figuras del fútbol mundial: Erling Haaland y Kylian Mbappé.

El encuentro comenzará a las 13:00 horas del Tiempo del Centro de México, 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT en Estados Unidos y reunirá a dos selecciones que llegan con puntaje perfecto tras ganar sus dos primeros compromisos.

Francia lidera el Grupo I gracias a una mejor diferencia de goles, por lo que un empate le bastará para terminar en el primer lugar. Noruega, en cambio, necesita una victoria para superar a los franceses y quedarse con la cima de la zona.

En México, el compromiso podrá seguirse EN VIVO mediante ViX, que cuenta con los derechos de transmisión para este encuentro.

En Estados Unidos, la cobertura estará disponible por FOX Network en inglés y Telemundo en español. Además, los aficionados podrán verlo vía FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, mientras que la transmisión radial será ofrecida por SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

En España, el partido será transmitido por Movistar+, DAZN Spain, DAZN Mundial y DAZN Mundial 2, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.

En el resto de Latinoamérica, la mayoría de países contará con emisiones oficiales mediante DIRECTV Sports y DGO, además de señales nacionales como Telefe, TyC Sports, Win Sports, América Televisión, Chilevisión y otras cadenas autorizadas según cada territorio.

¿A qué hora juega y en qué canal transmite Noruega vs. Francia por el Mundial 2026?

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión y la ubicación geográfica.

PaísHoraTVStreaming
México (CT)1:00 p.m.ViX
Estados Unidos (ET)3:00 p.m.FOX Network, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Estados Unidos (PT)12:00 p.m.FOX Network, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
España9:00 p.m.Movistar+, DAZN Spain, DAZN Mundial, DAZN Mundial 2DAZN Spain
Argentina4:00 p.m.Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports ArgentinaDGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+
Bolivia3:00 p.m.Red Uno, Unitel, Tigo Sports BoliviaEntel TV
Chile3:00 p.m.Chilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Disney+ Premium, Paramount+
Colombia2:00 p.m.Win Sports, DIRECTV Sports ColombiaWin Play, DGO, Paramount+
Ecuador2:00 p.m.DIRECTV Sports EcuadorDGO, Paramount+
Paraguay4:00 p.m.GEN
Perú2:00 p.m.América Televisión, DIRECTV Sports PerúAmérica TVGO, DGO, Paramount+
Uruguay4:00 p.m.Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports UruguayAUF TV, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
Venezuela3:00 p.m.DIRECTV Sports Venezuela, ElevenDGO
Costa Rica1:00 p.m.Teletica Canal 7, FOXTeletica En Vivo, TDMAX
Guatemala1:00 p.m.TeleOnce Guatemala, Tigo Sports GuatemalaChapin TV
Honduras1:00 p.m.Telecadena 7 y 4, FOX HondurasTigo Sports Honduras, DTVC+
El Salvador1:00 p.m.Canal 4, FOX El SalvadorTCS GO, Tigo Sports El Salvador
Nicaragua1:00 p.m.Canal 10, FOX NicaraguaTigo Sports Nicaragua
Panamá2:00 p.m.RPC TV, TVMax, FOX PanamáMedcom GO, Tigo Sports Panamá

Canales de FOX, Telemundo y plataformas para ver Noruega vs. Francia EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán varias opciones para seguir uno de los mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que Telemundo ofrecerá la señal en español. El partido también podrá verse mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, además de la cobertura radial de SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

CiudadTVStreaming
Nueva YorkFOX, Telemundo 47FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
MiamiFOX, Telemundo 51FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
OrlandoFOX, Telemundo 31FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
TampaFOX, Telemundo 49FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
AtlantaFOX, Telemundo 47.2FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
ChicagoFOX, TelemundoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
DallasFOX, Telemundo 39FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
HoustonFOX, Telemundo 47FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Los ÁngelesFOX, Telemundo 52FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
PhoenixFOX, Telemundo 39FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Noruega afronta el último compromiso de la fase de grupos con la posibilidad de terminar como líder del Grupo I si consigue derrotar a Francia. Del otro lado, los dirigidos por Didier Deschamps buscarán conservar la primera posición y confirmar su candidatura al título. El esperado duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappé promete convertirse en uno de los grandes espectáculos de la primera ronda del Mundial FIFA 2026.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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