Argentina, con Lionel Messi como su principal figura, buscará clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por la segunda fecha del Grupo J, la ‘Albiceleste’ enfrentará a Austria en el Dallas Stadium, Arlington, hoy lunes 22 de junio, desde las 2:00 p.m. (en Buenos Aires), 10:00 a.m. (PT) y 7:00 p.m. (Madrid). Este compromiso es importante para los actuales campeones del mundo; por ello, Lionel Scaloni alineará su mejor once.

El debut ante Argelia dejó gratas sensaciones y los hinchas se ilusionan con continuar por ese camino. Lionel Messi brilló, anotó tres goles y está a un tanto de coronarse como el máximo goleador en los Mundiales, un hito que le pertenece a Miroslav Klose.

¿Dónde ver Argentina vs. Austria EN VIVO con Messi en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Argentina contra Austria será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Fox Sports 1, FOX Sports App, FOX One, Foxsports.com, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Sintonice la señal de Telemundo Deportes Ahora en vivo y sepa dónde ver el partido Argentina vs. Austria gratis por Peacock TV. Siga la transmisión oficial de fútbol online en EE.UU. por el Mundial. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Dónde ver Argentina vs. Austria EN VIVO y EN DIRECTO con Lionel Messi en España?

Si te encuentras en España y quieres ver el partidazo entre Argentina contra Austria EN VIVO y EN DIRECTO, con Lionel Messi, por el Mundial 2026, debes sintonizar los siguientes canales: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat.

¿En qué canal ver Argentina vs. Austria EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial 2026?

El canal que transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Argentina contra Austria por el Mundial de Fútbol 2026 en México es ViX. Debes ingresar a la plataforma para ver a Lionel Messi.

Canales que transmiten el partido Argentina vs. Austria EN VIVO por el Mundial 2026

Hoy lunes 22 de junio, Argentina enfrentará a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026. Te presento la guía de canales para que puedas ver en acción a Lionel Messi según el país donde te encuentres.

Argentina : Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGOTyC Sports Play, Disney+ Premium, mitelefe y Paramount+.

: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGOTyC Sports Play, Disney+ Premium, mitelefe y Paramount+. Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney Plus, Sky+, CazéTV y Vivo Play.

Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+.

Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney Plus, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

Ecuador: DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+.

México: ViX

Paraguay: GEN y Trece

Perú: DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+.

Portugal: Sport TV1. Sport TV Miltiscreen, Sport TV5 y LiveMode.

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat.

Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Argentina y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, TyC Sports Plya, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal RCN, GOL Caracol, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA ATTACKIVE EN X DE @UltraAttackive)