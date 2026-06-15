Los panelistas más queridos del periodismo deportivo español contarán con reacción en directo del partido de España - Cabo Verde, este lunes 15 de junio. Hablamos del Chiringuito Inside TV, quienes reaccionarán al debut de la Roja enla Jornada 1 del Grupo H de esta Copa Mundial de Fútbol 2026, encuentro que iniciará a las 6:00 p.m. hora peninsular. Aquí te dejo con la guía completa para que puedas ver a Josep Pedrerol, Edu Aguirre, Cristóbal Soria, Tomás Roncero y compañía.
¿Cómo ver El Chiringuito Inside TV desde YouTube y Web oficial para seguir España vs. Cabo Verde del Mundial 2026?
La forma más sencilla de seguir el contenido es a través de su canal oficial de YouTube:
Canal oficial de Chiringuito Inside en YouTube
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El Chiringuito de Jugones (Atresmedia)
Allí encontrarás:
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- Clips de los programas.
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Fecha, horario y TV para ver España vs. Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
- Lugar: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos
- Horario: 6:00 p.m. hora España
- Canal TV: Chiringuito Inside TV