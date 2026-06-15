Señal de El Chiringuito Inside TV para ver la reacción de España vs. Cabo Verde EN DIRECTO, por el debut del Grupo H en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de El Chiringuito Inside TV para ver la reacción de España vs. Cabo Verde EN DIRECTO, por el debut del Grupo H en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Los panelistas más queridos del periodismo deportivo español contarán con reacción en directo del partido de España - Cabo Verde, este lunes 15 de junio. Hablamos del Chiringuito Inside TV, quienes reaccionarán al debut de la Roja enla Jornada 1 del Grupo H de esta Copa Mundial de Fútbol 2026, encuentro que iniciará a las 6:00 p.m. hora peninsular. Aquí te dejo con la guía completa para que puedas ver a Josep Pedrerol, Edu Aguirre, Cristóbal Soria, Tomás Roncero y compañía.

España vs. Cabo Verde por la primera fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)
España vs. Cabo Verde por la primera fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver El Chiringuito Inside TV desde YouTube y Web oficial para seguir España vs. Cabo Verde del Mundial 2026?

La forma más sencilla de seguir el contenido es a través de su canal oficial de YouTube:

Pasos:

  1. Ingresa al canal oficial.
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Parte del contenido de El Chiringuito también puede seguirse a través de la plataforma digital de Atresmedia:

Allí encontrarás:

  • Noticias y exclusivas.
  • Videos destacados.
  • Clips de los programas.
  • Información sobre emisiones especiales y coberturas de torneos.

Fecha, horario y TV para ver España vs. Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
  • Lugar: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos
  • Horario: 6:00 p.m. hora España
  • Canal TV: Chiringuito Inside TV
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

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