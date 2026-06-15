Los panelistas más queridos del periodismo deportivo español contarán con reacción en directo del partido de , este lunes 15 de junio. Hablamos del Chiringuito Inside TV, quienes reaccionarán al debut de la Roja enla Jornada 1 del Grupo H de esta Copa Mundial de Fútbol 2026, encuentro que iniciará a las 6:00 p.m. hora peninsular. Aquí te dejo con la guía completa para que puedas ver a Josep Pedrerol, Edu Aguirre, Cristóbal Soria, Tomás Roncero y compañía.

España vs. Cabo Verde por la primera fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)
España vs. Cabo Verde por la primera fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver El Chiringuito Inside TV desde YouTube y Web oficial para seguir España vs. Cabo Verde del Mundial 2026?

La forma más sencilla de seguir el contenido es a través de su canal oficial de YouTube:

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Allí encontrarás:

  • Noticias y exclusivas.
  • Videos destacados.
  • Clips de los programas.
  • Información sobre emisiones especiales y coberturas de torneos.

Fecha, horario y TV para ver España vs. Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
  • Lugar: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos
  • Horario: 6:00 p.m. hora España
  • Canal TV: Chiringuito Inside TV
RTVE Play, La 1 HD, 2Cat, DAZN y DIRECTV EN VIVO — ver partido España - Cabo Verde por el Mundial 2026 | VIDEO
España y Cabo Verde se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo HD desde el Meredes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @SpainIsFootball)
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