Colombia vs. Ghana juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los 16avos de final del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en Brasil será transmitido por Caze TV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas para seguir el compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. En Colombia, el encuentro también se podrá ver por Caracol Televisión y Canal RCN. ¿A qué hora inicia el partido? En Colombia, Perú y Ecuador comenzará a las 8:30 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay será a las 10:30 p.m., mientras que en México arrancará a las 7:30 p.m.. El compromiso se disputará el viernes 3 de julio en el Estadio Kansas, por los 16avos de final del Mundial 2026.
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