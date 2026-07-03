juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los 16avos de final del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en Brasil será transmitido por Caze TV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas para seguir el compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. En Colombia, el encuentro también se podrá ver por Caracol Televisión y Canal RCN. ¿A qué hora inicia el partido? En Colombia, Perú y Ecuador comenzará a las 8:30 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay será a las 10:30 p.m., mientras que en México arrancará a las 7:30 p.m.. El compromiso se disputará el viernes 3 de julio en el Estadio Kansas, por los 16avos de final del Mundial 2026.

Colombia vs. Ghana se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)
Colombia vs. Ghana se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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