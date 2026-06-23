juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la de la fase de grupos del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo colombiano se mirará vía GOL Caracol TV y Canal RCN. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 9:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Colombia vs. RD Congo juegan por el Mundial 2026. (Video: FCF)
Colombia vs. RD Congo juegan por el Mundial 2026. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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