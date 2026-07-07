Colombia vs. Suiza juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los octavos de final del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en Brasil será transmitido por Caze TV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas para seguir el compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. En Colombia, el encuentro también se podrá ver por Caracol Televisión y Canal RCN. ¿A qué hora inicia el partido? En Colombia, Perú y Ecuador comenzará a las 3:00 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay será a las 5:00 p.m., mientras que en México arrancará a las 2:00 p.m.. El compromiso se disputará el martes 7 de julio en el Estadio de Vancouver.
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