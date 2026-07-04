Los octavos de final del Mundial 2026 ya quedaron definidos y la Copa del Mundo entra en su fase más intensa, con ocho cruces de eliminación directa que prometen partidazos de alto voltaje. Tras completarse los dieciseisavos, las llaves de esta ronda serán Canadá vs. Marruecos, Paraguay vs. Francia, Brasil vs. Noruega, México vs. Inglaterra, Portugal vs. España, Estados Unidos vs. Bélgica, Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia.

Canadá y Marruecos abrieron la ronda de octavos de final, donde los marroquíes golearon 3-0 a los coanfitriones y aseguraron su clasificación a los cuartos de final. En la siguiente instancia se enfrentarán a Francia, que derrotó por 1-0 a Paraguay, en una reedición del histórico duelo que ambos protagonizaron en las semifinales del Mundial de Catar 2022.

Uno de los enfrentamientos que más expectativa genera es el Portugal vs. España, un clásico ibérico que aparece como uno de los duelos más atractivos del cuadro. Ambos llegan con argumentos para pelear el título y ahora se jugarán el pase a cuartos en una llave que promete tensión de principio a fin. A la par, Brasil se medirá con Noruega en otro cruce de enorme interés, con Vinícius Júnior liderando a la ‘Canarinha’ y Erling Haaland como la principal carta ofensiva del cuadro nórdico.

Portugal vs. España. (Foto: Getty Images)

En el otro lado del cuadro, Argentina tendrá un exigente examen ante Egipto, en un partido que también llama la atención por el posible duelo entre Lionel Messi y Mohamed Salah. La Albiceleste viene de dejar en el camino a Cabo Verde y ahora buscará seguir firme en defensa del título, mientras que el conjunto africano se ganó su lugar en esta ronda tras superar una llave complicada y aspira a dar uno de los grandes golpes del torneo.

Argentina vs. Egipto. (Foto: Getty Images)

Otro cruce con mucha carga emocional será el de México vs. Inglaterra, programado en el estadio Azteca. El ‘Tri’ afrontará un reto de enorme magnitud ante uno de los favoritos europeos, pero con el plus de jugar en casa y con el apoyo de su gente.

México vs. Inglaterra. (Foto: Getty Images)

En tanto, Estados Unidos se verá las caras con Bélgica en Seattle, en un duelo que asoma bastante parejo y que puede marcar el camino del anfitrión en su intento por meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Estados Unidos vs. Bélgica. (Foto: Getty Images)

Finalmente, Suiza vs. Colombia completará la ronda con un duelo que, aunque quizá tenga menos reflectores que otros, pinta como uno de los más equilibrados por la solidez colectiva de ambos equipos.

Los octavos de final se disputarán entre el 4 y el 7 de julio, con dos partidos por día, y definirán a las ocho selecciones que seguirán en carrera rumbo al título. A partir de ahora no hay margen de error: cualquier descuido puede costar la eliminación. El Mundial 2026 entra así en su tramo decisivo, con cruces de alto nivel, favoritos obligados a responder y varias selecciones dispuestas a romper los pronósticos en busca de un lugar en cuartos de final.

Cuartos de final del Mundial 2026:

De momento, estos son los cruces confirmados de los cuartos de final del Mundial 2026:

Francia vs. Marruecos

vs. Ganador (Portugal vs. España) vs. Ganador (Estados Unidos vs. Bélgica)

vs. vs. vs. Ganador (Brasil vs. Noruega) vs. Ganador (México vs. Inglaterra)

vs. vs. vs. Ganador (Argentina vs. Egipto) vs. Ganador (Suiza vs. Colombia)

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final de Mundial 2026 se disputarán entre el 9 y el 11 de julio, en una fase que reunirá a las 8 mejores selecciones del torneo tras superar la novedosa ronda de dieciseisavos de final, implementada por primera vez debido a la ampliación del certamen a 48 equipos. Durante tres días consecutivos, los aficionados disfrutarán de ocho partidos de eliminación directa que definirán a los ocho clasificados a la siguiente ronda.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 en Perú?

En territorio peruano, los aficionados podrán seguir los partidos de los cuartos de final a través de América TV, que transmite una selección de encuentros en señal abierta, además de su plataforma digital tvGO, disponible para dispositivos móviles y Smart TV. Asimismo, DSports ofrecerá la cobertura más completa del certamen, con la transmisión de todos los compromisos de la Copa del Mundo mediante televisión por suscripción y su servicio de streaming DGO, convirtiéndose en una de las principales alternativas para seguir la fase decisiva del torneo.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar de los cuartos de final mediante las señales de Telefe, TV Pública y TyC Sports, cadenas que poseen los derechos de transmisión del Mundial 2026 en el país. Además, los encuentros estarán disponibles en las plataformas digitales de cada señal, permitiendo seguir la competición desde teléfonos, tabletas y computadoras. La selección argentina, vigente campeona del mundo, genera una enorme expectativa en esta instancia del torneo, por lo que se espera una amplia cobertura en todos los medios deportivos del país.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 en España?

En España, los cuartos de final del Mundial 2026 podrán verse a través de La 1 de RTVE, la plataforma gratuita RTVE Play y el servicio de streaming deportivo DAZN, que cuenta con una amplia cobertura del certamen. La televisión pública española continuará emitiendo varios de los partidos más importantes del torneo, mientras que DAZN ofrecerá una experiencia más completa para los aficionados que deseen seguir todos los detalles de la fase eliminatoria.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 en México?

Los seguidores del fútbol en México tendrán la posibilidad de ver los cuartos de final por medio de las señales de TelevisaUnivision, además de sus plataformas digitales y canales asociados. La cobertura del Mundial también incluye transmisiones especiales, programas de análisis y contenidos exclusivos relacionados con la participación de la selección mexicana, que logró instalarse entre las 16 mejores selecciones del torneo.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, la cobertura de los cuartos de final estará a cargo de Caracol TV, RCN Televisión y DSports, mientras que los aficionados también podrán seguir los encuentros mediante plataformas de streaming como DGO, Disney+ Premium, Ditu y la aplicación de Canal RCN. La clasificación del combinado cafetero a las rondas de eliminación directa ha disparado el interés de los aficionados, que tendrán múltiples alternativas para no perderse ningún detalle de la participación de su selección.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, los partidos de los cuartos de final del Mundial 2026 serán transmitidos por TyC Sports y por la señal de DSports, que posee los derechos de emisión de todos los encuentros del torneo en gran parte de Sudamérica. La histórica clasificación de la Albirroja a esta instancia, tras eliminar a Alemania en una dramática definición por penales, ha generado una enorme expectativa entre los hinchas paraguayos, quienes podrán seguir cada minuto de la competición a través de televisión y plataformas digitales.

¿Cuándo se disputarán los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final se jugarán entre el 9 y el 11 de julio de 2026, en una etapa considerada por muchos como el inicio de la recta decisiva hacia el título. Solo ocho selecciones permanecerán con vida en el campeonato y lucharán por un lugar entre las cuatro mejores del mundo. Esta ronda suele ofrecer algunos de los enfrentamientos más atractivos del torneo, con choques entre potencias históricas y selecciones revelación que buscan seguir haciendo historia.

¿Cuándo se jugarán las semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales del Mundial 2026 están programadas para el 14 y 15 de julio, fechas en las que se conocerán a las dos selecciones que disputarán el partido más importante del fútbol mundial. Esta fase es una de las más esperadas por los aficionados debido a la enorme presión y el alto nivel de competencia que presentan los equipos sobrevivientes. Además, los encuentros de semifinales suelen dejar momentos memorables, actuaciones históricas y emociones que quedan grabadas en la memoria de los hinchas.

¿Cuándo se jugará el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

El encuentro por el tercer lugar del Mundial se disputará el 18 de julio de 2026, un día antes de la gran final. Aunque no entrega el trofeo más importante, este partido tiene un enorme valor deportivo y simbólico, ya que permite a una selección cerrar su participación en el torneo con una victoria y subir al podio mundialista.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026, fecha en la que el planeta entero se paralizará para conocer al nuevo campeón del mundo. El partido decisivo se celebrará en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, recinto que albergará el cierre de la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro pondrá fin a un torneo histórico de 104 partidos y 48 selecciones participantes, el más grande en la historia de los Mundiales, y coronará al sucesor de la campeona vigente.

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