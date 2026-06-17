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Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO vía GOL Caracol TV y Canal RCN: ver transmisión gratis hoy
Colombia vs. Uzbekistán juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en Colombia será televisado en exclusiva por GOL Caracol TV y Canal RCN. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. En Perú el duelo se verá por América TV y América tvGO. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 9:00 p.m. en Colombia, con dos horas más en Uruguay, Argentina y Brasil, y una hora menos en México.
Colombia vs. Uzbekistán se miden por la Copa del Mundo vía GOL Caracol TV y Canal RCN en territorio colombiano. (Video: Selección Colombia / Instagram) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.