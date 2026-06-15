La fiebre del fútbol sigue creciendo en Estados Unidos tras el inicio del Mundial FIFA 2026. El Hard Rock Stadium será el escenario donde Uruguay y Arabia Saudita se enfrentarán en su estreno en la Copa del Mundo este lunes 15 de junio de 2026 desde las 6:00 p.m. ET , en un encuentro que promete captar la atención de los aficionados del buen fútbol por tratarse del debut mundialista de la Celeste que busca sumar su tercera estrella a su escudo.

En ciudades con enorme presencia latina como El Paso, Texas, la expectativa es todavía mayor por la tradicional garra charrúa del combinado uruguayo que dirige Marcelo Bielsa. Miles de fanáticos buscarán seguir el partido EN VIVO por televisión abierta, cable y plataformas digitales para no perderse ningún detalle del arranque mundialista. Si quieres ver el juego Uruguay — Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO en español desde Estados Unidos, una de las opciones será Telemundo 48 El Paso, señal afiliada oficial de Telemundo Deportes.

¿Cómo mirar Telemundo 48 El Paso EN VIVO, Uruguay — Arabia Saudita por el Mundial 2026?

Telemundo 48 El Paso es una estación local afiliada a la cadena nacional Telemundo que opera en El Paso, Texas, y retransmite la programación oficial de Telemundo Deportes para la audiencia hispana en esa región de Estados Unidos. Gracias a los derechos exclusivos en español obtenidos por NBCUniversal Telemundo Enterprises, el canal formará parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026.

El esperado partido entre Uruguay y Arabia Saudita podrá verse EN VIVO este lunes 15 de junio de 2026 desde las 6:00 p.m. ET mediante Telemundo 48 El Paso en TV abierta y diferentes servicios de cable y streaming.

Además, Telemundo confirmó que tendrá la cobertura más grande de su historia para una Copa del Mundo:

Los 104 partidos serán transmitidos EN VIVO en español.

Más de 90 encuentros irán por TV abierta en Telemundo.

Algunos partidos serán exclusivos de Universo.

Todos los partidos estarán disponibles vía Peacock y Telemundo App.

Habrá más de 700 horas de programación especial.

¿Cómo ver Telemundo 48 El Paso por TV abierta y cable en Estados Unidos?

Los usuarios en Estados Unidos tendrán varias opciones para ver Telemundo 48 El Paso EN VIVO durante el Mundial FIFA 2026.

TV abierta

Antena digital HD gratuita

Señal local Telemundo 48 en El Paso

Cable y satélite

Xfinity

Spectrum

DirecTV

Dish Network

Cox

Streaming y plataformas online

Peacock Premium

Telemundo App

Hulu + Live TV

YouTube TV

Fubo

Además, muchas de estas plataformas permitirán ver el Uruguay — Arabia Saudita desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con transmisión EN VIVO en español.

¿A qué hora juega Uruguay — Arabia Saudita en Estados Unidos?

El partido inaugural del Grupo H del Mundial FIFA 2026 se jugará este lunes 15 de junio de 2026 en los siguientes horarios de Estados Unidos:

6:00 p.m. ET

5:00 p.m. CT

4:00 p.m. MT

3:00 p.m. PT

El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y forma parte de la jornada inaugural de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Uruguay — Arabia Saudita EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Lunes, 15 de junio de 2026

Lugar: Hard Rock Stadium, Miami, Florida (Estados Unidos)

Horario: 6:00 p.m. ET Estados Unidos / 5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT

Canal TV: Telemundo 48 El Paso y Telemundo Deportes

Streaming: Peacock Premium y Telemundo App