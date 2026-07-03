Este viernes 3 de julio, finalizarán los encuentros de la fase de 16avos de final del Mundial 2026 y conoceremos a los ultimos clasificados a la siguiente ronda. Una de ellas es la selección argentina, que estará disputando su encuentro ante Cabo Verde y contará con la presencia de Lionel Messi en la oncena titular de Lionel Scaloni. A continuación, te dejaré con los horarios y canales para ver Lionel Messi EN VIVO en Argentina vs. Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, desde el Hard Rock Stadium de Miami.
¿Cómo ver EN VIVO a Messi en Argentina vs. Cabo Verde hoy?
A continuación, revisa los horarios y canales de transmisión para seguir a Lionel Messi en el partido de Argentina vs. Cabo Verde hoy, viernes 3 de julio, desde el Hard Rock Stadium de Miami.
|País
|Canal TV y Streaming
|Horario
|Argentina
|Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports, DGo y Paramount+
|19:00 horas
|Bolivia
|TiGo Sports, DSports y DGo
|18:00 horas
|Chile
|Paramount+, Chilevisión, MiCHV, DSports y DGo
|18:00 horas
|Colombia
|Canal RCN, Gol Caracol, Win Sports, Dsports y DGo
|18:00 horas
|España
|DAZN Mundial y Movistar+
|12:00 a.m. (sábado 4)
|Ecuador
|Teleamazonas, DSports y DGo
|17:00 horas
|Estados Unidos
|Telemundo, Universo, FOX, FS1 y Fubo
|6:00 pm ET
|México
|Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
|16:00 horas
|Paraguay
|Paramount+, DSports y DGo
|19:00 horas
|Perú
|América TV, TVGo, DSports, DGo y Paramount+
|17:00 horas
|Uruguay
|AUF TV, Paramount+, DSports y DGo
|19:00 horas
|Venezuela
|Televen, DSports, Paramount+ y DGo
|18:00 horas
¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en el Mundial 2026 y en la historia de los Mundiales?
Como bien hemos señalado, Lionel Messi es la gran figura en este certamen y también es el máximo goleador, con un total de 6 anotaciones al igual que Kylian Mbappé, aunque el astro argentino podría superar al francés en caso anote un gol esta noche ante Cabo Verde.
Messi no solo es el máximo anotador del torneo, sino que además se ha convertido en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con un total de 19 anotaciones, cifra que podría continuar en aumento si Messi sigue promediando al menos un tanto o dos por partido. En caso de clasificarse, Argentina estará chocando con el ganador del duelo Australia vs. Egipto.