Revisa los horarios y canales para ver a Lionel Messi EN VIVO en el partido de Argentina vs. Cabo Verde, hoy viernes 3 de julio, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: @argentina / Imagen creada por Depor)
Revisa los horarios y canales para ver a Lionel Messi EN VIVO en el partido de Argentina vs. Cabo Verde, hoy viernes 3 de julio, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: @argentina / Imagen creada por Depor)

Este viernes 3 de julio, finalizarán los encuentros de la fase de 16avos de final del Mundial 2026 y conoceremos a los ultimos clasificados a la siguiente ronda. Una de ellas es la selección argentina, que estará disputando su encuentro ante Cabo Verde y contará con la presencia de Lionel Messi en la oncena titular de Lionel Scaloni. A continuación, te dejaré con los horarios y canales para ver Lionel Messi EN VIVO en Argentina vs. Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, desde el Hard Rock Stadium de Miami.

<p>Lionel Messi quiere seguir liderando a los albicelestes en el partido Argentina vs Cabo Verde (Crédito: Alamy Stock Photo). </p>

Lionel Messi quiere seguir liderando a los albicelestes en el partido Argentina vs Cabo Verde (Crédito: Alamy Stock Photo).

¿Cómo ver EN VIVO a Messi en Argentina vs. Cabo Verde hoy?

A continuación, revisa los horarios y canales de transmisión para seguir a Lionel Messi en el partido de Argentina vs. Cabo Verde hoy, viernes 3 de julio, desde el Hard Rock Stadium de Miami.

PaísCanal TV y StreamingHorario
ArgentinaTelefe, TyC Sports, TV Pública, DSports, DGo y Paramount+19:00 horas
BoliviaTiGo Sports, DSports y DGo18:00 horas
ChileParamount+, Chilevisión, MiCHV, DSports y DGo18:00 horas
ColombiaCanal RCN, Gol Caracol, Win Sports, Dsports y DGo18:00 horas
EspañaDAZN Mundial y Movistar+12:00 a.m. (sábado 4)
EcuadorTeleamazonas, DSports y DGo17:00 horas
Estados UnidosTelemundo, Universo, FOX, FS1 y Fubo6:00 pm ET
MéxicoCanal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium16:00 horas
ParaguayParamount+, DSports y DGo19:00 horas
PerúAmérica TV, TVGo, DSports, DGo y Paramount+17:00 horas
UruguayAUF TV, Paramount+, DSports y DGo19:00 horas
VenezuelaTeleven, DSports, Paramount+ y DGo18:00 horas

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en el Mundial 2026 y en la historia de los Mundiales?

Como bien hemos señalado, Lionel Messi es la gran figura en este certamen y también es el máximo goleador, con un total de 6 anotaciones al igual que Kylian Mbappé, aunque el astro argentino podría superar al francés en caso anote un gol esta noche ante Cabo Verde.

Messi no solo es el máximo anotador del torneo, sino que además se ha convertido en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con un total de 19 anotaciones, cifra que podría continuar en aumento si Messi sigue promediando al menos un tanto o dos por partido. En caso de clasificarse, Argentina estará chocando con el ganador del duelo Australia vs. Egipto.

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