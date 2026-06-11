Corea del Sur se enfrenta a República Checa por la fecha 1 del Mundial. (Diseño: Depor)
Corea del Sur se enfrenta a República Checa por la fecha 1 del Mundial. (Diseño: Depor)

vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO por el primer partido de ambos en la Fase de Grupos del Mundial 2026, el cual se jugará en el . ¿Qué canales transmitirán este compromiso? Podrás acceder a este choque a través de las señales de DSports, mediante la señal de DIRECTV, Disney+. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Revisarás todos los detalles por la web de Depor desde las 9:00 p.m. este jueves 11 de junio (horario en Perú, al igual que Colombia y Ecuador, y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Corea del Sur se enfrenta a República Checa por la fecha 1 (Video: Canal 4)
Corea del Sur se enfrenta a República Checa por la fecha 1 (Video: Canal 4)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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