vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los dieciseisavos del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que ESPN, a través de Disney Plus, es otra de las alternativas para seguir el compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 12:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; una hora más en Bolivia; y una hora menos en México. El partido se disputará el lmartes 30 de junio en el Estadio Dallas.

Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO: ver transmisión gratis ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @herrelandslaget)
Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO: ver transmisión gratis ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @herrelandslaget)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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