Cristiano Ronaldo es una estrella no importa a donde vaya, ya sea con el Real Madrid o, incluso, en la selección de Portugal . Esto quedó evidenciado por su compañero luso, Cédric Soares, quien aseguró que se trata de "el mejor del mundo" y se mostró confiado previo al Mundial de Rusia 2018 .



"La selección es un espacio en el que no hay puestos asegurados, más allá del mejor del mundo", afirmó Soares sobre Cristiano Ronaldo , quien completó ayer la plantilla de la selección lusa, concentrada en la ciudad deportiva de Oeiras, junto a Lisboa.



El lateral derecho del Southampton aseguró ante los medios de comunicación que no parte con ventaja para formar parte del equipo titular que el entrenador Fernando Santos alineará contra España en el partido de la primera jornada del Mundial , que se disputará en la ciudad de Sochi el 15 de junio.



Soares destacó que la preparación del Mundial "marcha bien" y que el grupo se encuentra unido. "Ya tenemos al mejor del mundo", resaltó Soares, que volvió a la alabar a Cristiano Ronaldo .



El jugador portugués también afirmó que existe una cierta ansiedad en la filas de la selección portuguesa, algo a lo que también hizo referencia el primer ministro del país, António Costa, que visitó esta mañana a los jugadores en el campo de entrenamiento.



"El ser campeones europeos es una responsabilidad, pero no nos puede suponer un lastre. Tenemos que entrar en el campo con alegría, tenemos motivos para encarar el Mundial con optimismo y confianza", afirmó Costa.