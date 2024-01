El 2023 fue un gran año para el fútbol inglés. La llegada de Erling Haaland en 2022 le dio un brillo distinto al torneo y al Manchester City, que terminó consagrándose campeón. Y aunque la hegemonía ‘citizen’ no es en sí una sorpresa, esta estuvo condimentada por los resurgimientos de ‘grandes’ como Arsenal y Newcastle, y la bravura de Liverpool, que, pese a su irregularidad, terminó bien el año. A esto se suman los impredecibles Manchester United, Tottenham y Chelsea, así como gratas sorpresas como Aston Villa.

El ‘Rey’ de Inglaterra

Manchester City llegaba a la temporada 2022-23 como bicampeón y a su amplio plantel le sumó a Erling Haaland, el nuevo ‘diamante’ del fútbol mundial, quien la ‘rompió’ en su primera temporada en Inglaterra. Aunque el calendario le jugó en contra y no siempre fueron punteros, los ‘citizens’ arrasaron en la parte final y le arrebató a Arsenal el primer lugar, que consolidó su tricampeonato. El ‘Androide’, además, rompió el récord de goles en una temporada (36). En el 2023-24, City viene escalando en la tabla de Premier League, a la caza del sorprendente Aston Villa y al líder Liverpool, que asoma como su principal rival para esta temporada.

Pep Guardiola tiene la misión de guiar a Manchester City a una nueva corona, mientras disputa la opción de ser bicampeón de Europa. Con Erling Haaland como estandarte, aunque se encuentra lesionado hace un mes, el DT español ha logrado forjar un equipo su sello. Será muy difícil bajarlo, aunque en la Premier League cualquier tropiezo puede costar caro. De hecho, los ‘citizens’ ya tuvieron un par, que los ha dejado algo relegados en la tabla.

Manchester City venció a Manchester United por la Premier League. (Foto: Getty Images)

Rivales de peso

La temporada 2022-23 fue muy irregular para Liverpool. El equipo de Jurgen Klopp tuvo un mal arranque de temporada, y aunque reaccionó sobre el final no le alcanzó para clasificar a la Champions League. Sin embargo, este año, los ‘reds’ viven otra realidad y son, por ahora, los líderes de la Premier League, con un Mohamed Salah en estado de gracia. Además, cuenta con el apoyo de Luis Díaz y Darwin Núñez, el dúo sudamericano capaz de cambiarte la historia de un partido.

La multimillonaria oferta del Al Ittihad por Mohamed Salah del Liverpool. (Foto: Getty Images)

Y Liverpool no es el único aspirante de peso a arrebatarle la corona a Manchester City. Ya se extrañaba al Arsenal que lo peleaba todo. Tras varias temporadas, los ‘gunners’ han despertado bajo el mando de Mikel Arteta. En 2022-23 no pudieron aguantar la arremetida del City y quedaron segundos tras liderar casi un año completo el torneo. Y en esta, pese a un reciente bajón, se mantienen en los primeros lugares. El equipo parece estar recobrando ese protagonismo que tuvo en un momento, pero le falta ser constante. Esta puede ser su temporada.

De otro lado, con Emiliano ‘Dibu’ Martínez como estandarte en el arco de Aston Villa, el equipo de Birmingham viene haciendo una campaña notable y se ubica, de momento, en el segundo puesto de la Premier, sobre equipos como Manchester City y Arsenal, y apenas debajo del líder Liverpool. El objetivo de los ‘villanos’ es sostener para coger uno de lo cupos a la Champions League y, por qué no, dar el golpe a los gigantes de la Premier League.

Emiliano Martinez llegó en 2020 a Aston Villa. (Foto: AFP)

Además, no se puede olvidar a Tottenham, equipo acostumbrado a pelear arriba, al igual que Manchester United, aunque este vive sumergido en la irregularidad. Newcastle, por su parte, volvió a meterse entre los animadores de la Premier League, pero, de momento, permanece a media tabla, al igual que Chelsea, otro ‘grande’ dormido.

Los campeones del 2023

La Premier League estuvo dominada por Manchester City, que logró su noveno título en este torneo. Erling Haaland se coronó como el máximo goleador del torneo (36). Estuvo seguido por Arsenal, y Manchester United y Newcastle completaron el ‘top 4′ que clasificó a Champions League.

Pero no fue el título de Manchester City. El equipo de Pep Guardiola también se coronó campeón de la Copa FA, el torneo más antiguo de Inglaterra. En la final, lo ‘citizens’ vencieron a Manchester United, con un doblete de Ilkay Gundogan.

Manchester City se alzó como campeón de la FA 2023 Cup tras vencer al United. (Foto: Getty Images)

Pese a que ha sido un año bajo para Manchester United, teniendo en cuenta su historia y pretensiones, los ‘diablos rojos’ lograron coronarse en la Copa de la Liga, también llamada Carabao Cup. En la final, que se jugó en febrero del 2023, se impusieron a Newcastle, que ya asomaba como candidato a dar pelea durante el año.

En agosto del 2023, se jugó la Community Shield, que enfrenta a los campeones de la Premier League y la Copa FA. Dado que Manchester City se coronó en ambos torneos, Arsenal, como subcampeón de la Premier, fue el rival del cuadro celeste. Al final, fueron los ‘gunners’ los que se quedaron con el trofeo al vencer al cuadro de Pep guardiola y Erling Haaland en la tanda de penales.

En penales, Arsenal le ganó al Manchester City el título de la Community Shield. (Foto: Getty Images)

Lo feo del 2023

Escándalo de apuestas

El inglés Ivan Toney, jugador del Brentford, era uno de los goleadores de su equipo y de la Premier League –llevaba 20 tantos cundo se desató la polémica–, pero se vio involucrado en el tema de las apuestas, aunque no se comprobó que amañara partidos. Es más, casi siempre apostó en encuentros en que no participaba o a favor de su equipo o que él anotaría. La Federación inglesa pidió una drástica sanción, pero al ser diagnosticado por un psiquiatra con adicción a las apuestas, el castigo no fue tan severo. Igual violó el reglamento, y finalmente se le sancionó con ocho meses sin jugar (se cumplen en enero de 2024). Mantiene contrato con su equipo, que descendió a final de temporada.

Ivan Toney fue sancionado con ocho meses sin jugar (Foto: EFE)

Se fueron varios cracks

El 2023 significó la partida de varios ‘bravos’ que paseaban su fútbol en la Premier League. Harry Kane se fue al Bayern Munich en busca de un título, algo que le era esquivo con Tottenham, pese a sus excelentes campañas individuales. El alemán Ilkay Gundogan fue otro que partió en busca de nuevos objetivos, tras ganarlo todo con Manchester City. Su destino fue Barcelona.

Harry Kane tenía contrato con el Tottenham hasta el 30 de junio de 2024. (Foto: Getty Images)

En tanto, la partida de Cristiano Ronaldo a fines del 2022 a Arabia Saudita le dio el ‘empujoncito’ a otros cracks. Partieron a la liga saudí jugadores como Ngolo Kanté, Roberto Firmino, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Jordan Henderson, Riyad Mahrez, entre otros.

Lo malo del 2023

Todo se fue al ‘Diablo’

Aunque Manchester United fue campeón de la Copa de la Liga a inicios del 2023, han sido más las tristezas que las alegrías para el equipo que dirige Erik ten Hag. En la temporada pasada, salvo algunos partidos, cayó ante los más ‘bravos’ de la Premier League y, pese a que logró clasificar a la Champions League, fue rápidamente eliminado del torneo al quedar último en su grupo. En la actual Premier, deambula a media tabla.

Erik ten Hag no logra buenos resultados con Manchester United. (Foto: Agencias/CBS)

Chelsea hizo ‘jales’ a lo loco

Gracias a la billetera amplia del dueño Todd Boehly, los ‘blues’ empezaron a fichar con precios muy arriba del mercado, siendo la incorporación de Enzo Fernández, por 121 millones de euros, la más comentada. Igual, Chelsea no levantó y quedó fuera de toda competencia internacional. Sin ese ingresó sufrió la partida de varias de sus figuras, como Ngolo Kanté, Edouard Mendy, Mason Mount, Kai Havertz, etc. Esta temporada, ninguna de sus incorporaciones está marcando diferencias y se encuentra fuera de los puestos de torneos internacionales.

Enzo Fernández llegó de Benfica. (Foto: Chelsea)





