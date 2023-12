¡Llegó la primera ‘Orejona’... y apunta al bi!

Aunque suene obvio, pero el deporte es así: gana el mejor, el que mejor juega. En la temporada 20222023 de la Champions finalmente se hizo justicia y el Manchester City de Pep Guardiola, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, sin olvidar a otros cracks, conquistó la primera ‘Orejona’ en sus 142 años de historia con gol de Rodri. Fue un histórico triunfo que le abrió las puertas de la Supercopa europea –venció al Sevilla en los penales– y del triplete en Inglaterra (Champions, Premier y Copa FA), pero sobre todo lo puso en la mesa de los grandes del fútbol europeo.

Aquella final, en el estadio olímpico de Ataturk (Turquía), fue un encuentro difícil, incluso hasta muy bien planteado por el Inter de Simone Inzaghi. De hecho, le costó al equipo de Pep lograr el objetivo, en un duelo que quizá no pasará a la historia por su buen juego, pero sí por ser el debut en el palmarés de un gigante millonario de Europa que reclamaba ese lugar hace mucho. El City fue el mejor de la Champions, aunque en el partido decisivo no lo fuera tanto.

Como sí lo fue, por ejemplo, en las fases previas del torneo. Descontando la final, los ‘citizens’ disputaron 12 partidos, entre fase de grupos y rondas decisivas, y se mantuvieron invictos (siete victorias y cinco empates), anotando 31 goles a favor y encajando apenas cinco. Es decir, una auténtica máquina que se dio un paseo en la pasada temporada europea, incluyendo una masacre por 8-1 en el global al Leipzig en octavos de final o apabullando al histórico ganador del torneo, Real Madrid, por un agregado de 5-1 en semifinales.

Y en la actual edición, para variar, el arranque viene siendo más demoleador. Ganó los seis partidos de la fase de grupos, con un balance de 18 goles a favor y siete en contra. Su contrincante de octavos de final será el sorpresivo Copenhague danés, un rival que, en el papel, tendría que ser un ‘caramelito’ para los chicos de Pep. Aunque están en un momento irregular en la Premier (van cuartos, a cinco puntos del líder Arsenal), los ‘citizens’ son el rival a batir y tendrán una eliminatoria en los octavos, a priori, cómoda como viene siendo la tradición desde la campaña 2015-16.

City conquistó la primera 'Orejona' en 142 años de historia. (Foto: AFP)

Pep y Haaland, claves para la gloria

Pep Guardiola demostró, por enésima vez, por qué es uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol. Después de que llevara por fin a conquistar la Champions al Manchester City –desde que llegara en la temporada 2016-2017–, su legado incrementó al punto de imponer ya varios récords, entre los que destaca ser actualmente el segundo entrenador más ganador de todos los tiempos, solo por detrás de la leyenda escocesa, Sir Alex Ferguson.

“Estoy muy contento, para el Manchester City ganar la primera es muy especial, el dueño ha invertido millones para poder lograr esto. Es una gran satisfacción, no cambiaría nada de lo que hemos hecho estos años”, dijo Guardiola, quien únicamente había conquistado la ‘Orejona’ dos veces en su paso por Barcelona (2008/2009 y 2010/2011) y en muchas ocasiones era criticado por no conseguirlo en su momento con otros gigantes como Bayern Munich o el mismo City.

Pero Pep no hubiera podido alcanzar la gloria si no fuera, entre otros cracks, por la capacidad goleadora de Erling Haaland. El ‘Androide’ no se cansa de batir récords. Muchos de ellos por su edad (24 años), pero la mayoría por su estampa de ‘killer’. Aunque en la final contra Inter, Haaland no fue brillante: solo remató una vez, no creó situaciones de gol y apenas tocó 18 veces el balón. Fue un final oscuro, pero que igual no empañó su increíble temporada: por ejemplo, terminó siendo el máximo artillero de la ‘Orejona’ con 12 tantos en 11 encuentros. En la actual edición, sigue liderando el ranking de los más goleadores con cinco anotaciones y va por más.

El noruego lleva dos temporadas consecutivas con los 'citizens' . (Foto: EFE)

PSG: persiste la maldición en Champions

La maldición del PSG con la Champions parece no tener fin y en la pasada temporada quedó varado contra Bayern en Munich, el escenario de una nueva debacle parisina en una eliminatoria marcada por las decepciones de Kylian Mbappé, Lionel Messi –antes de partir al Inter Miami de la MLS– y la ausencia de Neymar por lesión en dicha llave. Ojo que no por repetido, el fracaso es menos estruendoso para el millonario club del jeque qatarí Nasser Al Khelaifi. Con la última eliminación ya son cinco las veces que PSG cayó en los octavos en los últimos siete años.

Hoy, PSG ya no cuenta con Neymar ni Messi en sus filas, solo queda Mbappé, quien está al mando de acabar con esta –insistimos– maldición que persigue a los parisinos en la ‘Orejona’. De momento, ya tuvo problemas para avanzar a octavos, manteniendo el suspenso hasta la última jornada, pues quedó igualado con ocho puntos con Milan, pero acabó segundo por mejor diferencia de goles. El próximo rival está definido: Real Sociedad, que bien podría hacer que siga la maldición de octavos o ser el rival idóneo para ponerle fin a la misma. Mbappé lleva tres tantos en seis partidos, por ahora.

El Madrid va por el sitio que le pertenece

En fase de grupos de la actual ‘Orejona’, el Madrid de Carlo Ancelotti ya dio el golpe sobre la mesa y busca sacarle lustre a su cartel histórico: ser el máximo ganador de la Champions (14 títulos). De la mano de su nuevo ‘galáctico’ Jude Bellingham, Vinícius Júnior –por ahora lesionado– y Rodrygo, los blancos ya arrasaron en el grupo C, haciendo un puntaje ideal a costas del Napoli, Sporting Braga y Union Berlín.

El Madrid tendrá como misión acabar con la hegemonía del City y, por otro lado, cobrar revancha de la última eliminación en semifinales a manos de los de Guardiola. “El City es el favorito porque tiene una plantilla que le permitió ganar el año pasado, que no cambió mucho y sobre todo porque es el actual campeón. Después, en la parte final del torneo, siempre hay sorpresas, pero a día de hoy, ellos son los favoritos”, aseguró Ancelotti. Suena a estrategia, ¿no?

Así se definen los octavos de final: las idas se jugará del 13 al 21 de febrero y las vueltas del 5 al 13 de marzo.

Revisa cómo quedaron los cruces de octavos de la Champions. (Foto: Champions League)

Sevilla, el rey de la Europa League

En la temporada 2022/2023 quedó confirmado que la Europa League tiene un amo y señor; y ese es el Sevilla, que cayó en el torneo tras finalizar tercero en su grupo de la Champions 2022/2023. Tras vencer a la Roma en los penales (4-1), en la final de Budapest (Hungría), los andaluces consiguieron su sétimo título en la competencia. El equipo español, en ese entonces dirigido por José Luis Mendilibar, dejó constancia de que conquistó todas las finales que disputó en la Europa League y levantó el trofeo en cinco de las últimas diez ediciones.

En la actual campaña europea, Sevilla sí se quedó con las manos vacías, pues acabó último en su grupo de Champions, es decir, sin el boleto a su competencia fetiche. El Feyenoord de Marcos López, Roma (vigente subcampeón), Milan y Benfica, todos provenientes de los terceros lugares de la ‘Orejona’ –que disputarán los dieciseisavos de final–, son los candidatos a alzar la gloria. Sin olvidar, claro, al principal favorito: el Liverpool de Jurgen Klopp, Mohamed Salah y Luis Díaz, que fue líder de su grupo, espera en octavos de final y buscará ganar por cuarta vez esta competencia.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR