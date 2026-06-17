Desde España, uno de los debuts que más expectativa genera es el de la Portugal de Cristiano Ronaldo. Este miércoles 17 de junio, no te pierdas el partido de Portugal vs. RD Congo EN DIRECTO por la señal de DAZN Mundial, a partir de las 19:00 horario peninsular , encuentro que se disputará desde el NRG Stadium desde Houston por la Jornada 1 del Grupo K del Mundial 2026. Con ‘CR7′ como titular, no te pierdas toda la transmisión minuto a minuto de este encuentro.

Portugal vs RD Congo por el debut mundialista. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, partido Portugal — RD Congo desde el territorio español?

Para los aficionados al fútbol en el territorio español, DAZN anunció a todos sus suscriptores que podrán añadir a sus planes toda la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, es decir, podrán ver los 104 partidos en directo y a la carta -incluido el España vs. Cabo Verde- con un pago único de 19,99€ y disfrutarlo desde la primera jornada.

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¿Cómo contratar DAZN en España para ver el Mundial 2026?

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Horario, TV y dónde ver Portugal - RD Congo EN VIVO con Cristiano Ronaldo

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 Estadio: NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos

NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos Horario: 19:00 horas España

19:00 horas España Canal TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN Mundial