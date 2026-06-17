Con Cristiano Ronaldo frente a la última gran oportunidad de su carrera mundialista, Portugal debutará este miércoles 17 de junio ante RD Congo por la primera fecha del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026. El NRG Stadium de Houston será el escenario del estreno luso desde las 14:00 horas de Buenos Aires (1 p.m. ET / 10 a.m. PT) , en un partido que pondrá a prueba desde el inicio las aspiraciones de una selección acostumbrada a competir entre las potencias del fútbol internacional.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para gran parte de Latinoamérica estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium, que ofrecerán la cobertura completa del estreno de Portugal en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Honduras y Nicaragua. A través de esta señal podrás seguir todas las incidencias del partido entre Portugal y RD Congo por la Fecha 1 del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si tu opción es seguir el encuentro por internet, puedes acceder mediante una suscripción activa a Disney Plus Premium, servicio que incluye la cobertura deportiva de ESPN para los principales mercados de América Latina.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV 510 SD - 540 HD - 1510 HD Disney Plus Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 174 SD - 474 HD; VTR 49 Disney Plus México SKY 548 - 1548; Izzi 895; Dish 338; Totalplay 558 Disney Plus Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD; TV Cable 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD; Netuno 30 Disney Plus Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 51 SD - 503 HD; Claro TV 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD; Cotas 54 SD/HD Disney Plus

¿Cómo mirar ESPN 2 EN VIVO, Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

ESPN 2 también forma parte de la cobertura deportiva disponible en Latinoamérica y puede encontrarse en los principales operadores de televisión por cable y satélite. Además, la señal está incluida dentro del ecosistema de Disney Plus Premium.

Países ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD y 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD y 1009 HD Disney Plus Chile DirecTV 622 SD/HD y 1622 HD; Movistar TV 482 SD y 886 HD; VTR 48 Disney Plus Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD y 886 HD; Claro TV 540 HD Disney Plus Ecuador DirecTV 622 SD/HD y 1622 HD; TV Cable 202 SD y 734 HD Disney Plus Perú DirecTV 622 SD/HD y 1622 HD; Movistar TV 486 SD y 886 HD; Claro TV 521 HD Disney Plus Uruguay DirecTV 622 SD/HD y 1622 HD; Cablevisión 100 SD y 709 HD Disney Plus Venezuela Simple TV 622 SD/HD y 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney Plus Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 403 y 713 HD; Flow 102 HD Disney Plus Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD y 702 HD Disney Plus México Sky 551; Dish 338 SD y 838 HD; Megacable 304 SD y 1304 HD; Totalplay 558 HD Disney Plus

¿Dónde ver Disney Plus EN VIVO, Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Estos son los precios referenciales del plan Disney Plus Premium, que incluye el catálogo deportivo de ESPN y la transmisión de los principales partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 en Latinoamérica.

País Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú S/ 34.90 S/ 577.90 México $319 MXN $2.679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

Los usuarios de Argentina, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y México podrán contratar Disney Plus Premium para seguir EN VIVO el partido Portugal vs. RD Congo con la narración y análisis de ESPN durante la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026.

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney Plus en Estándar y Premium?

Plan Disney Plus Estándar

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Acceso a los canales lineales ESPN y ESPN 3 con anuncios.

Video hasta Full HD.

Audio Dolby Digital 5.1.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

Descargas hasta en diez dispositivos.

Plan Disney Plus Premium

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Catálogo completo de deportes ESPN.

Todos los canales lineales y eventos exclusivos.

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10.

Dolby Vision e IMAX Enhanced.

Audio Dolby Atmos.

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

¿En qué dispositivos puedo ver Disney Plus Premium?

Smart TV y TV conectada

Categoría Marca / modelo soportado Smart TV LG webOS 3.0 o superior Smart TV Samsung Modelos Tizen 2016 o superior Android TV / Google TV Philips, Sony, TCL, Sharp y Xiaomi Apple TV Cuarta generación o superior Amazon Fire TV Fire OS 5.0 o superior Chromecast Segunda generación o superior

Móviles y tablets

Android

iPhone

iPad

Tablets Amazon Fire

Computadoras y navegadores

Google Chrome

Microsoft Edge

Safari

Firefox

Consolas de videojuegos

Xbox One

Xbox Series X|S

PlayStation 4

PlayStation 5

Horario, TV y dónde ver en vivo Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 Partido: Portugal vs. RD Congo por la Jornada 1 del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026

Portugal vs. RD Congo por la Jornada 1 del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026 Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (Estados Unidos); 14:00 horas de Argentina y Uruguay; 13:00 horas de Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela; 12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 11:00 horas de México y Centroamérica; 19:00 horas de España.

1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (Estados Unidos); 14:00 horas de Argentina y Uruguay; 13:00 horas de Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela; 12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 11:00 horas de México y Centroamérica; 19:00 horas de España. Canales en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo y Universo

FOX Network, Telemundo y Universo Canales en Latinoamérica: ESPN y ESPN 2

ESPN y ESPN 2 Streaming: Disney Plus Premium, FOX One, Peacock TV, fuboTV, DGO y DAZN Spain (España)

Disney Plus Premium, FOX One, Peacock TV, fuboTV, DGO y DAZN Spain (España) Estadio: NRG Stadium

NRG Stadium Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos

Houston, Texas, Estados Unidos Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)

Portugal afronta el inicio de su camino mundialista con la obligación de confirmar el favoritismo que lo acompaña desde antes del comienzo del torneo. Con Cristiano Ronaldo liderando a una generación que mezcla experiencia y talento, el conjunto luso buscará comenzar con una victoria frente a una RD Congo que vuelve a la máxima cita del fútbol después de más de cinco décadas y que intentará protagonizar una de las grandes sorpresas del Grupo K.