Con Cristiano Ronaldo frente a la última gran oportunidad de su carrera mundialista, Portugal debutará este miércoles 17 de junio ante RD Congo por la primera fecha del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026. El NRG Stadium de Houston será el escenario del estreno luso desde las 14:00 horas de Buenos Aires (1 p.m. ET / 10 a.m. PT), en un partido que pondrá a prueba desde el inicio las aspiraciones de una selección acostumbrada a competir entre las potencias del fútbol internacional.
¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para gran parte de Latinoamérica estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium, que ofrecerán la cobertura completa del estreno de Portugal en la Copa Mundial FIFA 2026.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?
ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Honduras y Nicaragua. A través de esta señal podrás seguir todas las incidencias del partido entre Portugal y RD Congo por la Fecha 1 del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026.
Si tu opción es seguir el encuentro por internet, puedes acceder mediante una suscripción activa a Disney Plus Premium, servicio que incluye la cobertura deportiva de ESPN para los principales mercados de América Latina.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
|Disney Plus
|Colombia
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV 540 HD - 1510 HD
|Disney Plus
|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV 510 SD - 540 HD - 1510 HD
|Disney Plus
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 174 SD - 474 HD; VTR 49
|Disney Plus
|México
|SKY 548 - 1548; Izzi 895; Dish 338; Totalplay 558
|Disney Plus
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD; TV Cable 200 SD - 730 HD
|Disney Plus
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD; Netuno 30
|Disney Plus
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 101 HD - 716 HD
|Disney Plus
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 51 SD - 503 HD; Claro TV 93 SD - 124 HD
|Disney Plus
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD; Cotas 54 SD/HD
|Disney Plus
¿Cómo mirar ESPN 2 EN VIVO, Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?
ESPN 2 también forma parte de la cobertura deportiva disponible en Latinoamérica y puede encontrarse en los principales operadores de televisión por cable y satélite. Además, la señal está incluida dentro del ecosistema de Disney Plus Premium.
|Países
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 622 SD/HD y 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD y 1009 HD
|Disney Plus
|Chile
|DirecTV 622 SD/HD y 1622 HD; Movistar TV 482 SD y 886 HD; VTR 48
|Disney Plus
|Colombia
|DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD y 886 HD; Claro TV 540 HD
|Disney Plus
|Ecuador
|DirecTV 622 SD/HD y 1622 HD; TV Cable 202 SD y 734 HD
|Disney Plus
|Perú
|DirecTV 622 SD/HD y 1622 HD; Movistar TV 486 SD y 886 HD; Claro TV 521 HD
|Disney Plus
|Uruguay
|DirecTV 622 SD/HD y 1622 HD; Cablevisión 100 SD y 709 HD
|Disney Plus
|Venezuela
|Simple TV 622 SD/HD y 1622 HD; Movistar TV 485 SD
|Disney Plus
|Paraguay
|Personal TV HD 104 HD; Tigo 403 y 713 HD; Flow 102 HD
|Disney Plus
|Bolivia
|Entel 41 HD; Tigo 510 SD y 702 HD
|Disney Plus
|México
|Sky 551; Dish 338 SD y 838 HD; Megacable 304 SD y 1304 HD; Totalplay 558 HD
|Disney Plus
¿Dónde ver Disney Plus EN VIVO, Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?
Estos son los precios referenciales del plan Disney Plus Premium, que incluye el catálogo deportivo de ESPN y la transmisión de los principales partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 en Latinoamérica.
|País
|Disney Plus Premium (Mensual)
|Disney Plus Premium (Anual)
|Argentina
|$18.399 ARS
|$154.499 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|$119.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|COP $418.900
|Ecuador
|USD $11.99
|USD $125.99
|Perú
|S/ 34.90
|S/ 577.90
|México
|$319 MXN
|$2.679 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|USD $249.99
|Venezuela
|USD $16.99
|USD $141.99
|Paraguay
|USD $16.99
|USD $141.99
|Bolivia
|USD $16.99
|USD $141.99
Los usuarios de Argentina, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y México podrán contratar Disney Plus Premium para seguir EN VIVO el partido Portugal vs. RD Congo con la narración y análisis de ESPN durante la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026.
¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney Plus en Estándar y Premium?
Plan Disney Plus Estándar
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.
- Películas y series de Star sin anuncios.
- Acceso a los canales lineales ESPN y ESPN 3 con anuncios.
- Video hasta Full HD.
- Audio Dolby Digital 5.1.
- Reproducción simultánea en dos dispositivos.
- Descargas hasta en diez dispositivos.
Plan Disney Plus Premium
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.
- Películas y series de Star sin anuncios.
- Catálogo completo de deportes ESPN.
- Todos los canales lineales y eventos exclusivos.
- Video hasta 4K Ultra HD con HDR10.
- Dolby Vision e IMAX Enhanced.
- Audio Dolby Atmos.
- Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.
¿En qué dispositivos puedo ver Disney Plus Premium?
Smart TV y TV conectada
|Categoría
|Marca / modelo soportado
|Smart TV LG
|webOS 3.0 o superior
|Smart TV Samsung
|Modelos Tizen 2016 o superior
|Android TV / Google TV
|Philips, Sony, TCL, Sharp y Xiaomi
|Apple TV
|Cuarta generación o superior
|Amazon Fire TV
|Fire OS 5.0 o superior
|Chromecast
|Segunda generación o superior
Móviles y tablets
- Android
- iPhone
- iPad
- Tablets Amazon Fire
Computadoras y navegadores
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Firefox
Consolas de videojuegos
- Xbox One
- Xbox Series X|S
- PlayStation 4
- PlayStation 5
Horario, TV y dónde ver en vivo Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026
- Partido: Portugal vs. RD Congo por la Jornada 1 del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026
- Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (Estados Unidos); 14:00 horas de Argentina y Uruguay; 13:00 horas de Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela; 12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 11:00 horas de México y Centroamérica; 19:00 horas de España.
- Canales en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo y Universo
- Canales en Latinoamérica: ESPN y ESPN 2
- Streaming: Disney Plus Premium, FOX One, Peacock TV, fuboTV, DGO y DAZN Spain (España)
- Estadio: NRG Stadium
- Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos
- Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)
Portugal afronta el inicio de su camino mundialista con la obligación de confirmar el favoritismo que lo acompaña desde antes del comienzo del torneo. Con Cristiano Ronaldo liderando a una generación que mezcla experiencia y talento, el conjunto luso buscará comenzar con una victoria frente a una RD Congo que vuelve a la máxima cita del fútbol después de más de cinco décadas y que intentará protagonizar una de las grandes sorpresas del Grupo K.