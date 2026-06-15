La selección de España iniciará su camino en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 enfrentando a su similar de Cabo Verde este lunes 15 de junio en el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos) en partido válido por la Jornada 1 del Grupo H. El pitazo inicial está programado para las 6:00 p.m. (horario peninsular español) / 12:00 p.m. ET (hora del Este) / 9:00 a.m. PT (hora del Pacífico). Mientras ‘La Roja’ asume el rol de claro favorito para avanzar, los Tubarões Azuis (Tiburones Azules en portugués) buscarán hacer historia en su debut absoluto dentro de la máxima cita del balompié global. Para seguir las acciones en directo, la plataforma DAZN habilitará la señal vía streaming TV en territorios seleccionados, complementando la cobertura digital del máximo torneo de selecciones.

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España — Cabo Verde por el Mundial 2026: datos clave del partido

Fecha : Lunes, 15 de junio de 2026

: Lunes, 15 de junio de 2026 Partido : España vs. Cabo Verde por la Jornada 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

: España vs. Cabo Verde por la Jornada 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Horario : 6:00 p.m. (horario peninsular español) / 12:00 p.m. ET (hora del Este) / 9:00 a.m. PT (hora del Pacífico)

: 6:00 p.m. (horario peninsular español) / 12:00 p.m. ET (hora del Este) / 9:00 a.m. PT (hora del Pacífico) Canal TV / Streaming (España): DAZN Mundial

España y Cabo Verde se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo HD desde el Meredes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @SpainIsFootball)