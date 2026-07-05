Brasil y Noruega protagonizan en Nueva Jersey, Estados Unidos, uno de los duelos más electrizantes de los octavos de final de la Copa Mundial 2026, un choque de eliminación directa por el pase a la siguiente ronda en el MetLife Stadium de East Rutherford este domingo 5 de julio, desde las 14:00 horas del centro de México, 4:00 p.m. ET y 22:00 (horario peninsular español) . Para ver el partido Brasil vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO desde España, puedes hacerlo a través de la señal oficial de DAZN Mundial, solo necesitas una suscripción activa a DAZN (cualquier plan con el canal del Mundial) y acceso a la app o a un Smart TV compatible.

EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Cobertura oficial de TV GLOBO EN VIVO ONLINE para ver el partido Brasil vs. Noruega hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Brasil — Noruega por TV y streaming online?

Ciudad Hora del partido (30 de junio) Canal / Plataforma en DAZN Cómo ver DAZN Mundial Madrid 10:00 pm DAZN Mundial Inicia sesión en DAZN (web, app móvil o Smart TV), entra a la sección de fútbol/Mundial y selecciona el canal DAZN Mundial. Barcelona 10:00 pm DAZN Mundial Igual que Madrid: DAZN con suscripción activa, buscas el directo del España vs. Arabia Saudita o el canal del Mundial. Valencia 10:00 pm DAZN Mundial DAZN Mundial DAZN app en Smart TV, consola, móvil o navegador; no hay variación regional de señal. Sevilla 10:00 pm DAZN Mundial Acceso mediante cualquier dispositivo compatible con la app de DAZN; la guía del Mundial muestra todos los partidos en directo. Bilbao 10:00 pm DAZN Mundial Mismo feed nacional; basta con seleccionar el partido en la interfaz de DAZN. Zaragoza 10:00 pm DAZN Mundial Igual: canal DAZN Mundial disponible con tu cuenta desde cualquier conexión a internet en España. Málaga 10:00 pm DAZN Mundial Compatible con Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV, consolas, etc., siempre con suscripción DAZN activa. Murcia 10:00 pm DAZN Mundial Entras a DAZN, sección “Mundial 2026” o “Eventos en directo” y eliges el partido. Valladolid 10:00 pm DAZN Mundial Señal idéntica al resto del país, sin cortes regionales ni geobloqueos internos. Coruña 10:00 pm DAZN Mundial Igual que en cualquier ciudad: DAZN Mundial con todos los partidos del Mundial 2026 en directo.

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Brasil — Noruega?

Si quieres ver en directo el partido Brasil — Noruega, que se llevará a cabo este domingo 5 de julio desde las 22:00 horas por la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde España, la señal oficial de pago corre a cargo de DAZN, que distribuye en exclusiva el canal de Grup Mediapro con los 104 partidos del torneo en territorio español, según ha confirmado la propia plataforma en su guía del Mundial.

El partido es válido por los dieciseisavos de final y se realizará a las 10:00 p.m. (hora peninsular). Se seguirá por streaming online a través de la app y la web de DAZN con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.

El Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

DAZN Mundial precio en España

Para que puedas ver EN DIRECTO todos los partidos del Mundial 2026 en España, tienes que pagar 19,99 euros mediante un pago único .

Con ese pago vas a contratar el paquete especial por la Copa del Mundo . Es importante señalar que tu suscripción tiene que estar activa en cualquiera de los planes estándar de DAZN.

Ojo, existen algunas excepciones donde el torneo está incluido sin coste adicional:

Si tienes el plan Premium: El Mundial viene incluido sin pagar extra.

Planes anuales con pago por adelantado: Si eres suscriptor de los planes de Fútbol, Motor, Baloncesto o Esencial en su modalidad anual con pago único, no tendrás que abonar los 19,99 euros adicionales.

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de ESPN, DIsney Plus, RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports, Teletica, Pio Deportes, Canal FOX One, FOX Sports, Televen, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE BRASIL EN X DE @CBF_Futebol)