Argentina y Cabo Verde protagonizan en Florida, Estados Unidos, uno de los choques más inesperados de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026, ronda de eliminación directa por el pase a la siguiente ronda en el Hard Rock Stadium de Miami este viernes 3 de julio, desde las 16:00 horas del centro de México, 6:00 p.m. ET y 00:00 del día siguiente (horario peninsular español) . Para ver el partido Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO y EN DIRECTO desde España, puedes hacerlo a través de la señal oficial de DAZN Mundial, solo necesitas una suscripción activa a DAZN (cualquier plan con el canal del Mundial) y acceso a la app o a un Smart TV compatible.

El Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Argentina vs. Cabo Verde por TV y streaming online?

Ciudad Hora del partido (30 de junio) Canal / Plataforma en DAZN Cómo ver DAZN Mundial Madrid 11:00 pm DAZN Mundial Inicia sesión en DAZN (web, app móvil o Smart TV), entra a la sección de fútbol/Mundial y selecciona el canal DAZN Mundial. Barcelona 11:00 pm DAZN Mundial Igual que Madrid: DAZN con suscripción activa, buscas el directo del España vs. Arabia Saudita o el canal del Mundial. Valencia 11:00 pm DAZN Mundial DAZN Mundial DAZN app en Smart TV, consola, móvil o navegador; no hay variación regional de señal. Sevilla 11:00 pm DAZN Mundial Acceso mediante cualquier dispositivo compatible con la app de DAZN; la guía del Mundial muestra todos los partidos en directo. Bilbao 11:00 pm DAZN Mundial Mismo feed nacional; basta con seleccionar el partido en la interfaz de DAZN. Zaragoza 11:00 pm DAZN Mundial Igual: canal DAZN Mundial disponible con tu cuenta desde cualquier conexión a internet en España. Málaga 11:00 pm DAZN Mundial Compatible con Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV, consolas, etc., siempre con suscripción DAZN activa. Murcia 11:00 pm DAZN Mundial Entras a DAZN, sección “Mundial 2026” o “Eventos en directo” y eliges el partido. Valladolid 11:00 pm DAZN Mundial Señal idéntica al resto del país, sin cortes regionales ni geobloqueos internos. Coruña 11:00 pm DAZN Mundial Igual que en cualquier ciudad: DAZN Mundial con todos los partidos del Mundial 2026 en directo.

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Argentina vs. Cabo Verde?

Si quieres ver en directo desde España el partido Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo este viernes 3 de julio, la señal oficial de pago corre a cargo de DAZN, que distribuye en exclusiva el canal de Grup Mediapro con los 104 partidos del torneo en territorio español, según ha confirmado la propia plataforma en su guía del Mundial.

El partido válido por los dieciseisavos de final se realizará a las las 00:00 horas del sábado 4 (horario peninsular español) y se seguirá por streaming online a través de la app y la web de DAZN con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.

TV Pública transmite por señal abierta el partido de los 16vos de final entre Argentina vs. Cabo Verde desde el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. (Foto: Composición Depor)

DAZN Mundial precio en España

Para que puedas ver EN DIRECTO todos los partidos del Mundial 2026 en España, tienes que pagar 19,99 euros mediante un pago único .

Con ese pago vas a contratar el paquete especial por la Copa del Mundo . Es importante señalar que tu suscripción tiene que estar activa en cualquiera de los planes estándar de DAZN.

Ojo, existen algunas excepciones donde el torneo está incluido sin coste adicional:

Si tienes el plan Premium: El Mundial viene incluido sin pagar extra.

Planes anuales con pago por adelantado: Si eres suscriptor de los planes de Fútbol, Motor, Baloncesto o Esencial en su modalidad anual con pago único, no tendrás que abonar los 19,99 euros adicionales.

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)