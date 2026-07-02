La Selección de España se juega su pase a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Austria hoy, jueves 2 de julio, en el SoFi Stadium de Inglewood (California, Estados Unidos), con inicio programado a las 15:00 horas ET / 12:00 horas PT / 21:00 hora peninsular . Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde España, puedes hacerlo a través de la señal oficial de DAZN Mundial, solo necesitas una suscripción activa a DAZN (cualquier plan con el canal del Mundial) y acceso a la app o a un Smart TV compatible.

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, España vs. Austria por TV y streaming online?

Ciudad Hora del partido (28 de junio) Canal / Plataforma en DAZN Cómo ver DAZN Mundial Madrid 2:00 am DAZN Mundial Inicia sesión en DAZN (web, app móvil o Smart TV), entra a la sección de fútbol/Mundial y selecciona el canal DAZN Mundial. Barcelona 2:00 am DAZN Mundial Igual que Madrid: DAZN con suscripción activa, buscas el directo del España vs. Arabia Saudita o el canal del Mundial. Valencia 2:00 am DAZN Mundial DAZN Mundial DAZN app en Smart TV, consola, móvil o navegador; no hay variación regional de señal. Sevilla 2:00 am DAZN Mundial Acceso mediante cualquier dispositivo compatible con la app de DAZN; la guía del Mundial muestra todos los partidos en directo. Bilbao 2:00 am DAZN Mundial Mismo feed nacional; basta con seleccionar el partido en la interfaz de DAZN. Zaragoza 2:00 am DAZN Mundial Igual: canal DAZN Mundial disponible con tu cuenta desde cualquier conexión a internet en España. Málaga 2:00 am DAZN Mundial Compatible con Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV, consolas, etc., siempre con suscripción DAZN activa. Murcia 2:00 am DAZN Mundial Entras a DAZN, sección “Mundial 2026” o “Eventos en directo” y eliges el partido. Valladolid 2:00 am DAZN Mundial Señal idéntica al resto del país, sin cortes regionales ni geobloqueos internos. Coruña 2:00 am DAZN Mundial Igual que en cualquier ciudad: DAZN Mundial con todos los partidos del Mundial 2026 en directo.

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, España vs. Austria?

Si quieres ver en directo el partido España vs. Austria, que se realizará este jueves 2 de julio desde las 9:00 p.m. horario peninsular por los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde España, la señal oficial de pago corre a cargo de DAZN, que distribuye en exclusiva el canal de Grup Mediapro con los 104 partidos del torneo en territorio español, según ha confirmado la propia plataforma en su guía del Mundial.

DAZN Mundial precio en España

Para que puedas ver EN DIRECTO todos los partidos del Mundial 2026 en España, tienes que pagar 19,99 euros mediante un pago único .

Con ese pago vas a contratar el paquete especial por la Copa del Mundo . Es importante señalar que tu suscripción tiene que estar activa en cualquiera de los planes estándar de DAZN.

Ojo, existen algunas excepciones donde el torneo está incluido sin coste adicional:

Si tienes el plan Premium: El Mundial viene incluido sin pagar extra.

Planes anuales con pago por adelantado: Si eres suscriptor de los planes de Fútbol, Motor, Baloncesto o Esencial en su modalidad anual con pago único, no tendrás que abonar los 19,99 euros adicionales.

España y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, Canal La 1 HD, TVE, La2 de CAT, DAZN Mundial, TV Azteca 7, Azteca Deportes, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)