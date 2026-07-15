Inglaterra y Argentina protagonizan en Georgia, Estados Unidos, uno de los choques de las semifinales más esperados de la Copa Mundial 2026, en lo que muchos catalogan como una revancha histórica por el pase a la gran final del certamen futbolístico en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta este miércoles 15 de julio, desde las 13:00 horas del centro de México, 3:00 p.m. ET y 21:00 (horario peninsular español) . Para ver el partido Inglaterra vs. Argentina EN VIVO y EN DIRECTO desde España, puedes hacerlo a través de la señal oficial de DAZN Mundial, solo necesitas una suscripción activa a DAZN (cualquier plan con el canal del Mundial) y acceso a la app o a un Smart TV compatible.

Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Inglaterra — Argentina por TV y streaming online?

Ciudad Hora del partido (15 de julio) Canal / Plataforma en DAZN Cómo ver DAZN Mundial Madrid 9:00 pm DAZN Mundial Inicia sesión en DAZN (web, app móvil o Smart TV), entra a la sección de fútbol/Mundial y selecciona el canal DAZN Mundial. Barcelona 9:00 pm DAZN Mundial Igual que Madrid: DAZN con suscripción activa, buscas el directo del España vs. Arabia Saudita o el canal del Mundial. Valencia 9:00 pm DAZN Mundial DAZN Mundial DAZN app en Smart TV, consola, móvil o navegador; no hay variación regional de señal. Sevilla 9:00 pm DAZN Mundial Acceso mediante cualquier dispositivo compatible con la app de DAZN; la guía del Mundial muestra todos los partidos en directo. Bilbao 9:00 pm DAZN Mundial Mismo feed nacional; basta con seleccionar el partido en la interfaz de DAZN. Zaragoza 9:00 pm DAZN Mundial Igual: canal DAZN Mundial disponible con tu cuenta desde cualquier conexión a internet en España. Málaga 9:00 pm DAZN Mundial Compatible con Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV, consolas, etc., siempre con suscripción DAZN activa. Murcia 9:00 pm DAZN Mundial Entras a DAZN, sección “Mundial 2026” o “Eventos en directo” y eliges el partido. Valladolid 9:00 pm DAZN Mundial Señal idéntica al resto del país, sin cortes regionales ni geobloqueos internos. Coruña 9:00 pm DAZN Mundial Igual que en cualquier ciudad: DAZN Mundial con todos los partidos del Mundial 2026 en directo.

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Inglaterra — Argentina?

Si quieres ver en directo el partido Inglaterra vs. Argentina, que se llevará a cabo este miércoles 15 de julio desde las 23:00 horas por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde España, la señal oficial de pago corre a cargo de DAZN, que distribuye en exclusiva el canal de Grup Mediapro con los 104 partidos del torneo en territorio español, según ha confirmado la propia plataforma en su guía del Mundial.

El partido es válido por los dieciseisavos de final y se realizará a las 9:00 p.m. (hora peninsular). Se seguirá por streaming online a través de la app y la web de DAZN con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Inglaterra - Argentina por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

DAZN Mundial precio en España

Para que puedas ver EN DIRECTO todos los partidos del Mundial 2026 en España, tienes que pagar 19,99 euros mediante un pago único .

Con ese pago vas a contratar el paquete especial por la Copa del Mundo . Es importante señalar que tu suscripción tiene que estar activa en cualquiera de los planes estándar de DAZN.

Ojo, existen algunas excepciones donde el torneo está incluido sin coste adicional:

Si tienes el plan Premium: El Mundial viene incluido sin pagar extra.

Planes anuales con pago por adelantado: Si eres suscriptor de los planes de Fútbol, Motor, Baloncesto o Esencial en su modalidad anual con pago único, no tendrás que abonar los 19,99 euros adicionales.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)