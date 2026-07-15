Las semifinales no suelen conceder segundas oportunidades. Argentina lo sabe bien. Después de superar tres eliminatorias exigentes y mantenerse en carrera por la defensa del título conquistado en Catar, la selección dirigida por Lionel Scaloni afrontará este miércoles 15 de julio uno de los desafíos más importantes de su recorrido en el Mundial 2026: un nuevo enfrentamiento contra Inglaterra, uno de los rivales más emblemáticos de su historia mundialista.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta desde las 16:00 horas de Buenos Aires (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) y definirá al segundo finalista del torneo. Lionel Messi llegará como máximo goleador de la competición con ocho tantos, mientras que los ingleses confían en el talento de Jude Bellingham y la experiencia goleadora de Harry Kane para alcanzar el partido por el título.

Los aficionados argentinos podrán seguir el compromiso de manera gratuita a través de TV Pública (Canal 7), que ofrecerá la cobertura completa de la semifinal en señal abierta para todo el país. Asimismo, la transmisión estará disponible en distintas plataformas digitales para quienes prefieran seguir el encuentro desde teléfonos móviles, computadoras, tablets o televisores inteligentes.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

TV Pública transmitirá en directo y sin costo el partido entre Argentina e Inglaterra correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa desde Atlanta, el relato completo del encuentro y el análisis posterior de una jornada decisiva para las aspiraciones de la Albiceleste.

La señal se encuentra disponible en televisión abierta y también mediante los principales operadores de cable del país.

Canales de TV Pública para ver Argentina vs. Inglaterra

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Inglaterra EN VIVO y ONLINE por Internet?

Los usuarios que prefieran seguir el partido desde cualquier dispositivo conectado a internet podrán acceder a la señal online de TV Pública y a otros servicios que emitirán la semifinal.

Plataformas para ver Argentina vs. Inglaterra online

Sitio web oficial de TV Pública

Canal oficial de TV Pública en YouTube

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas plataformas son compatibles con teléfonos Android, iPhone, iPad, tablets, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku, Fire TV Stick, computadoras Windows y Mac.

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Inglaterra?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos pueden acceder a la programación digital de TV Pública mediante un servicio VPN con servidores ubicados en Argentina.

Paso a paso para ver TV Pública desde Estados Unidos

Contrata una VPN con servidores en Argentina. Descarga la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a una ubicación argentina. Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar. Accede a la transmisión en vivo del partido.

¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?

Además de TV Pública, existen otras señales argentinas que pueden visualizarse desde el exterior utilizando una conexión VPN configurada en territorio argentino.

Canales disponibles

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

TV Pública (Canal 7)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Una semifinal marcada por la historia y el presente

Argentina e Inglaterra disputarán su sexto enfrentamiento en una Copa del Mundo, una rivalidad que ha dejado algunos de los episodios más recordados de la historia del torneo. Sin embargo, más allá de los antecedentes, la realidad actual sitúa a ambas selecciones a un solo paso de la final.

La Albiceleste llega tras eliminar a Cabo Verde, Egipto y Suiza, mientras que los dirigidos por Thomas Tuchel avanzaron luego de superar a Noruega en tiempo suplementario. El ganador viajará al MetLife Stadium para disputar la final frente a España, que aseguró su clasificación tras derrotar a Francia.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Inglaterra Fecha Miércoles 15 de julio de 2026 Hora Argentina 16:00 Hora Estados Unidos 3 p.m. ET / 2 p.m. CT / 1 p.m. MT / 12 p.m. PT Estadio Mercedes-Benz Stadium Ciudad Atlanta, Georgia Competición Semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026 Canales de TV TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina Streaming Online Cont.ar, DGO, Flow, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium

Análisis de Noé Yactayo

“Los grandes torneos suelen reducirse a momentos. Una atajada, un error defensivo, una pelota parada o una aparición individual pueden alterar por completo el destino de una selección. Argentina e Inglaterra llegan a esta semifinal después de recorrer caminos distintos, pero con una característica común: ambas han demostrado saber sobrevivir cuando el margen de error desaparece.

La selección de Lionel Scaloni ha necesitado más esfuerzo del esperado para alcanzar esta instancia. Cabo Verde, Egipto y Suiza obligaron a la Albiceleste a jugar partidos largos y exigentes, aunque también permitieron confirmar algo que ya se intuía desde Qatar 2022: este equipo conserva una enorme fortaleza competitiva. Incluso cuando no domina, encuentra la manera de mantenerse con vida.

Inglaterra representa un desafío diferente a los rivales anteriores. Tiene más profundidad en ataque, mayor velocidad por las bandas y dos futbolistas capaces de decidir partidos por sí solos. Harry Kane sigue siendo uno de los delanteros más fiables del fútbol internacional, mientras que Jude Bellingham se ha consolidado como el líder de una generación que busca devolver a los ingleses a una final mundialista.

El factor Messi resulta imposible de ignorar. Sus ocho goles explican buena parte del recorrido argentino en este Mundial y vuelven a colocarlo en el centro de una cita histórica. Sin embargo, esta semifinal parece menos dependiente de una figura individual y más vinculada a la capacidad colectiva para gestionar la presión. En este tipo de partidos, la experiencia suele pesar tanto como el talento.

Atlanta será el escenario de una rivalidad que atraviesa generaciones. Más allá de los recuerdos de 1986 o de los antecedentes mundialistas, la sensación es que estamos ante uno de los cruces más equilibrados de todo el torneo. Y cuando eso ocurre, normalmente termina imponiéndose el equipo que comete menos errores.”