La Portugal de Cristiano Ronaldo contra la España de Lamine Yamal en un choque con sabor a revancha, ahora trasladado a los octavos de final del Mundial 2026. Este lunes 6 de julio, no te pierdas el partido de Portugal - España vía DAZN Mundial en directo, a partir de las 21:00 hora peninsular desde el AT&T Stadium de Arlington, en los Estados Unidos. A continuación, revisa todos los detalles de este canal de TV para que puedas seguir el minuto a minuto desde cualquier plataforma digital.

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, partido Portugal — España desde el territorio español?

Para los aficionados al fútbol en el territorio español, DAZN anunció a todos sus suscriptores que podrán añadir a sus planes toda la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, es decir, podrán ver los 104 partidos en directo y a la carta -incluido el Inglaterra vs. RD Congo- con un pago único de 19,99€ y disfrutarlo desde la primera jornada.

Para seguir en DAZN el Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México, será necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.

¿Cómo contratar DAZN en España para ver el Mundial 2026?

Para ver en España la Copa del Mundo FIFA 2026 completo en DAZN necesitas tener una suscripción activa a cualquiera de sus planes y añadir el paquete del Mundial, que tiene un coste adicional de 19,99 € en pago único.

Pasos para contratar DAZN en España

Si ya eres usuario de DAZN Si eres nuevo usuario Inicia sesión en la plataforma y accede a tu área de cliente para añadir el paquete del Mundial por los 19,99 € adicionales. Entra en la web oficial de DAZN y crea una cuenta seleccionando el plan que mejor se adapte a tus necesidades (como los planes F1, Esencial o Premium). Durante el proceso de alta podrás añadir el paquete para ver todos los partidos del Mundial.

Horario, TV y dónde ver Portugal — España EN VIVO por 16avos del Mundial 2026

Fecha: Lunes 06 de julio de 2026

Lunes 06 de julio de 2026 Estadio: AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos

AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos Horario: 21:00 horas España

21:00 horas España Canal TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN Mundial

España y Portugal se enfrentan este lunes 9 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)