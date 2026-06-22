La Copa Mundial FIFA 2026 continúa este lunes 22 de junio con uno de los encuentros más esperados de la segunda jornada del Grupo J. Argentina medirá fuerzas contra Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en lo que será una lucha sin cuartel por el liderato del sector. El encuentro comenzará a la 1:00 p.m. ET (10:00 a.m. PT), 14:00 horas de Buenos Aires y 12:00 de Colombia/Ecuador/Perú , y enfrentará a dos selecciones que vienen de golear en su estreno mundialista y que buscan asegurar la clasificación a la siguiente ronda. ¿Quieres ver el partido Argentina vs. Austria desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO. Aquí te contamos todos los canales y opciones disponibles para seguir el encuentro por televisión y online.

Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Argentina vs. Austria EN VIVO HOY 22 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

TL;DR del Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

📺 DSports EN VIVO

💻 DGO EN VIVO

🕐 Hora: 14:00 de Argentina / 12:00 de Colombia

🏟️ Estadio: AT&T Stadium de Arlington, Texas

🌎 Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Argentina lidera el sector

🥅 Austria se ubica segundo

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.

¿Cómo ver DGO ONLINE, Argentina vs. Austria por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

Pasos para ver Argentina vs. Austria en DGO

Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial. Iniciar sesión con una cuenta activa. Seleccionar la señal de DSports. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Lista de horarios y canales de TV en diferentes países del mundo para ver el partido Argentina vs. Austria hoy por la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

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Conozca quién ganó el partido Argentina vs. Austria en vivo hoy por la Copa Mundial 2026. Revise los detalles del marcador final en directo online, estadísticas y el resumen de goles del encuentro. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Cómo va Argentina en el Mundial 2026?

La selección de Argentina marcha en la primera posición del Grupo J del Mundial 2026, acumulando 3 puntos luego de un sólido debut en el certamen. La Albiceleste inició su camino con una victoria por 3-0 frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. El capitán Lionel Messi fue la gran figura del partido al convertir un triplete de goles (minutos 17, 60 y 76) para consolidar el triunfo del campeón defensor.

¿Cómo va Austria en el Mundial 2026?

La selección de Austria marcha en la segunda posición del Grupo J del Mundial 2026, acumulando 3 puntos tras conseguir una importante victoria en su partido de debut. El Das Team, dirigido por Ralf Rangnick, tuvo un sólido estreno al derrotar 3-1 a Jordania en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Los goles de los austríacos fueron obra de Romano Schmid al minuto 21, un autogol del jordano Yazan Al-Arab al 76, y un penal ejecutado por el experimentado Marko Arnautović en el tiempo de descuento (90′+12). Debido a la diferencia de goles (+3 de Argentina frente al +2 de Austria), se ubica temporalmente detrás del líder del sector.

Horario, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Lunes, 22 de junio de 2026

Lunes, 22 de junio de 2026 Partido: Argentina vs. Austria, por la jornada 2 del Grupo J del Mundial 2026

Argentina vs. Austria, por la jornada 2 del Grupo J del Mundial 2026 Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 A.m. PT (USA); 12:00 (COL/PER/ECU); 14:00 (ARG/URU); 19:00 (Austria)

1:00 p.m. ET / 10:00 A.m. PT (USA); 12:00 (COL/PER/ECU); 14:00 (ARG/URU); 19:00 (Austria) TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Estadio: AT&T Stadium

AT&T Stadium Ciudad: Arlington, Texas

Arlington, Texas País: Estados Unidos

Argentina y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, TyC Sports Plya, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal RCN, GOL Caracol, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA ATTACKIVE EN X DE @UltraAttackive)